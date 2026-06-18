Canadá vs Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026

Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 (España).

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).