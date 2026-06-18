Canadá vs Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026

Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 (España).
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
¡Día de partido! Canadá y Qatar se enfrentarán hoy, jueves 18 de junio, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro, válido por el Grupo B, comenzará a las 17:00 horas y se disputará en el estadio BC Place de Vancouver.
¿Cómo llega Canadá?
Canadá es anfitrión de un Mundial por primera vez en su historia y, en su debut, sumó su primer punto tras igualar ante Bosnia. El conjunto europeo abrió el marcador en la primera mitad con un gol de Jovo Lukic, pero a los 78 minutos Cyle Larin estableció el empate definitivo. Con esa anotación, el cuadro norteamericano consiguió su primer punto en una Copa del Mundo.
“Fue algo especial para mí. Estaba listo para entrar y ayudar al equipo. Sabía que los goles iban a llegar. Yo anoto cuando Canadá me necesita, y siempre lo he hecho. Tenemos que mantenernos concentrados. Vamos a jugar en casa y simplemente tenemos que empujar al máximo”, declaró el delantero canadiense al finalizar el partido.
¿Cómo llega Qatar?
Qatar protagonizó una de las sorpresas de este Mundial al lograr un empate frente a Suiza en tiempo de descuento. Miro Muheim, en propia puerta al minuto 94, igualó el gol de Embolo y permitió que los asiáticos obtuvieran su primer punto en la historia de la Copa del Mundo, en su segunda participación en el torneo.
“Solo estar aquí ya era histórico. Conseguir un punto contra Suiza, que para mí es uno de los mejores equipos de Europa en este momento, es importante. Pudimos superar momentos difíciles, no perdimos la compostura a pesar de estar en desventaja y al final conseguimos la recompensa que nos da el primer punto en un Mundial”, expresó el seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui.
Así va la tabla de posiciones del Grupo B
El Grupo B se perfila como el más equilibrado en el inicio del Mundial 2026, ya que los dos partidos de la primera fecha terminaron empatados y todas las selecciones suman un punto. La segunda jornada será clave para empezar a definir posiciones en la tabla.
Horarios del Canadá vs Qatar
Este partido comenzará a las 17:00 horas de Perú, a las 18:00 horas de Canadá y 1:00 horas de Qatar (viernes 18 de junio). Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 18:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 19:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Dónde ver Canadá vs Qatar: canal TV del duelo
La transmisión del Canadá vs Qatar estará disponible en Perú a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. En Canadá, el partido se podrá ver por RDS, TSN, CTV y Amazon Prime Video, mientras que en Qatar la señal estará a cargo de beIN Sports MAX.
Además, la cobertura digital incluirá actualizaciones en la web de Infobae Perú, donde los usuarios podrán encontrar información previa, el seguimiento minuto a minuto y datos complementarios sobre el desarrollo del encuentro.
Posibles alineaciones
- Canadá: Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Liam Millar; Jonathan David; Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
- Qatar: Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.