Perú

Elecciones 2026: Carlos Bruce es el primer candidato inscrito para la alcaldía de Lima

El actual burgomaestre de Surco formalizó su participación por Somos Perú, mientras el JNE amplió hasta el 19 de junio el plazo para presentar postulaciones

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Hombre mayor con barba, casco blanco y gafas, mirando a la derecha. Detrás, la fachada amarilla de la Municipalidad de Lima con balcones y banderas flameando.
Carlos Bruce, con casco y lentes, se proyecta ante la Municipalidad de Lima, escenario de importantes decisiones para la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contienda por la Alcaldía de Lima ya tiene a sus primeros protagonistas. El actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, se convirtió en el primer candidato inscrito oficialmente para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, tras presentar su solicitud ante los organismos electorales en representación de Somos Perú.

La inscripción del representante de Somos Perú se produce luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ampliara de manera extraordinaria el plazo para la presentación de candidaturas hasta el viernes 19 de junio a las 23:59 horas. La medida busca facilitar que las agrupaciones políticas culminen sus trámites y permitan la participación de todos sus postulantes en los próximos comicios, donde se espera una amplia competencia por el gobierno de la capital.

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Junto a Bruce también figura el registro de Santiago Rosendo, de Visión Perú, mientras se espera que decenas de postulantes más formalicen su candidatura. Especialistas estiman que hasta 42 aspirantes podrían competir por dirigir la Municipalidad Metropolitana de Lima en los próximos comicios.

Carlos Bruce abre la contienda electoral por la Municipalidad de Lima

El 2022, Bruce fue elegido alcalde de Surco. El político postuló junto al partido de Hernando De Soto y era uno de sus rostros más representativos. Foto: Andina
El 2022, Bruce fue elegido alcalde de Surco. El político postuló junto al partido de Hernando De Soto y era uno de sus rostros más representativos. Foto: Andina

Bruce llega a esta nueva campaña con una extensa trayectoria en la gestión pública y la política nacional. Es economista por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. A lo largo de su carrera se desempeñó como presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), además de ocupar en varias oportunidades los cargos de ministro de la Presidencia y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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Durante su paso por el Ejecutivo impulsó programas habitacionales como MiVivienda y Techo Propio, iniciativas orientadas a facilitar el acceso a una vivienda para miles de familias peruanas. Asimismo, promovió el programa Mi Barrio, enfocado en el mejoramiento de zonas urbano-marginales.

Su experiencia también incluye tres periodos como congresista de la República. En el Parlamento participó en la elaboración de normas vinculadas a la protección y bienestar animal, medidas para reducir el uso de plásticos de un solo uso, iniciativas relacionadas con el mercado inmobiliario y propuestas para fortalecer la donación de órganos en el país.

Mientras continúan las inscripciones, el proceso electoral sigue avanzando hacia la jornada del 4 de octubre de 2026, fecha en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores en todo el territorio nacional.

Fechas y plazos clave de Elecciones Regionales y Municipales 2026

Ilustración del mapa de Perú con colores de la bandera, mostrando urnas, un votante, un grupo de personas y el texto 'Elecciones Regionales y Municipales 2026'.
Esta ilustración muestra una representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales en Perú, destacando urnas, votantes y el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con su inscripción oficial, Carlos Bruce marca el inicio formal de la disputa por la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el período 2027-2030. El actual burgomaestre de Surco participará en representación de Somos Perú, partido con el que buscará extender su trayectoria política a la administración de la capital.

Junto a Bruce también figura la inscripción de Santiago Rosendo, quien competirá por la alcaldía limeña bajo la bandera de Visión Perú. Sin embargo, ambos serían apenas los primeros nombres de una lista mucho más extensa. De acuerdo con estimaciones del especialista electoral Mathieu Rojas, podrían registrarse hasta 42 candidatos para participar en la elección municipal de Lima, una cifra que anticipa una de las contiendas más disputadas de los últimos años.

La ampliación del plazo de inscripción aprobada por el JNE resultó clave para las agrupaciones políticas que aún se encontraban culminando procedimientos internos y documentarios. Inicialmente, la fecha límite vencía el 16 de junio, pero el organismo electoral decidió otorgar algunos días adicionales para la presentación de solicitudes.

Tras el registro de las candidaturas, serán los Jurados Electorales Especiales (JEE) los encargados de revisar cada expediente y verificar que los postulantes cumplan con todos los requisitos establecidos por la normativa electoral antes de ser declarados aptos para competir.

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