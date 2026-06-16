‘Majo con sabor’ confirma que terminó su relación con Gabriel Calvo: “Me incomodó el jueguito con Keiko Fujimori”

María José Vigil, más conocida como ‘Majo con sabor’, confirmó que terminó su relación con Gabriel Calvo. La influencer y creadora de contenido gastronómico reveló durante su participación como invitada en el streaming 'Sin +Q Decir’, donde habló sin rodeos sobre la separación, los motivos y el episodio que, según admitió, la incomodó: “el jueguito con Keiko Fujimori”.
En la conversación,Majo emarcó que no se trató de una infidelidad ni de una “tercera persona”, pero sí de una serie de factores que se fueron acumulando, entre discusiones, diferencias de carácter y el desgaste de llevar un vínculo bajo atención pública.
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La confirmación en el podcast: “Ya se acabó”
“Majo con sabor” fue directa al confirmar el fin del romance. “Sí, Gabo y yo no tenemos una relación. Ya no tenemos una relación. O sea, ya se acabó. José Gabriel Calvo Maldonado y María José Vigil se separaron”, dijo en el programa.
La influencer también aclaró que la ruptura no respondió a una versión de engaño o un escándalo puntual: “No es que sea por algo malo, por terceras personas o una infidelidad o algo por el estilo, sino porque no congeniamos”.
En su explicación, planteó que, con el tiempo, ambos se dieron cuenta de que funcionaban mejor en otro registro: “Nos dimos cuenta que más nos llevamos como amigos que como una relación”.
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“Esto no da más”: discusiones, desgaste y una decisión final
Majo Vigil describió el final como el resultado de un proceso, no de un solo episodio. Según contó, la dinámica se fue tensando por discusiones constantes y un mes que “no estaba yendo muy bonito”. En ese contexto, dijo, llegó el punto en que se preguntó hasta dónde podía sostener el vínculo.
“Entonces, llegas a un momento en el que dices: ‘Esto no da más’. Y simplemente las cosas son: ‘Oye, ¿sabes qué? Acá quedó, lo mejor es dejarlo acá’”, explicó.
En el intercambio también apuntó a un elemento que, según su relato, complicaba la convivencia: el carácter. “Sabemos que somos dos personas muy explosivas y es una bomba atómica”, sostuvo al describir el tipo de discusiones que se producían.
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Consultada sobre si la ruptura se dio en buenos términos, respondió entre risas: “No lo sé”.
“Sí, yo terminé”: quién tomó la decisión y cómo quedó el vínculo
En el podcast le preguntaron directamente si ella fue quien puso fin a la relación. Vigil lo confirmó: “Sí, yo terminé”.
A partir de ahí, explicó por qué no puede asegurar que todo haya quedado en buenos términos: desde su perspectiva, quien termina suele sentir más control sobre la decisión, pero la reacción de la otra parte no depende de quien cierra el vínculo.
“Siendo la persona que termina, es mucho más fácil sentirte y decir: ‘Bueno, yo tomé la decisión’”, sostuvo. Y agregó que la otra persona puede asumirlo de manera distinta, algo que, según dijo, ya no está en sus manos.
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Sobre el estado actual del vínculo, aclaró que no hay bloqueos entre ambos y que todavía se mantienen en redes sociales.
Pie de foto: ‘Majo con sabor’ aseguró que no están bloqueados y que aún se mantienen en redes sociales.
El punto incómodo de su relación: “Me incomodó el jueguito con Keiko Fujimori”
Más adelante, Vigil admitió que hubo situaciones públicas que la afectaron. Al mencionar que “mucha gente” hablaba de ciertos temas alrededor de Calvo, dijo que también le incomodó lo que se comentó sobre Keiko Fujimori.
“Obviamente tampoco me gustó mucho lo de qué pasó con Keiko Fujimori, ese tipo de cosas”, señaló, y explicó que esos detalles “van sumando”.
Cuando Mario Hart le preguntó si se trataba de “pequeños celitos”, Vigil lo negó y lo llevó a otra idea: “No celos, pero es incómodo. Imagínate. Yo no sé tu verdad. Pero fíjate que empiecen a vincular a Korina con otra persona…”.
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Luego, ante una precisión sobre si era “solo una broma”, Vigil marcó el límite: “Ya, pero ella continúa el chisme, el chiste, la broma”. Y cuando le preguntaron directamente si le incomodó ese “jueguito”, respondió: “Sí, me incomoda el jueguito”.
Exposición y “paz mental”: por qué prefirió cortar
Además de las diferencias personales, Vigil dejó claro que la exposición pública fue un factor que pesó. “Yo tampoco sé cómo tener una relación en público… prefiero evitar y prefiero tener mi paz mental”, afirmó.
Reconoció que ya tuvo relaciones mediáticas y mencionó dos nombres en esa línea: “Sí, sí, Gino y Gabriel”. Aun así, insistió en que cada relación se vive distinto y que no se sintió cómoda manejando el nivel de conversación pública que se generó alrededor del romance con Calvo.
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El cierre, en su versión, fue una mezcla de desgaste interno y ruido externo: discusiones, personalidades intensas y situaciones públicas que la pusieron incómoda. Con esa suma, dijo, optó por cortar antes de seguir en un escenario que ya no le daba tranquilidad.
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