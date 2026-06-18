José Balcázar: “Le he dicho al Papa León XIV que le voy a dejar un mensaje a la presidenta Fujimori”

José María Balcázar, mandatario interino, transmitió al Papa León XIV que su mensaje para Keiko Fujimori, favorita tras el escrutinio oficial

El mandatario interino José María Balcázar declaró este jueves que le ha manifestado al Papa León XIV, durante una audiencia privada en el Vaticano, que enviará un mensaje a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien llamó “presidenta” cuando el escrutinio oficial la posiciona como virtual ganadora de los comicios frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En diálogo con la prensa, el gobernante explicó que su mensaje para la aspirante consistirá en una invitación para dar continuidad a las obras iniciadas y mantener el enfoque en la integración nacional con una gestión práctica y “sentido común”.

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“Yo le he dicho al Papa que le voy a dejar un mensaje a la presidenta Fujimori, si es la que gana finalmente”, expresó al indicar que el mensaje girará en torno a los avances de su gestión, especialmente en Puno, una de las regiones del sur con demandas históricas y epicentro de la jornada más violenta de protestas durante el estallido social de 2022 e inicios de 2023.

“Las cosas no son difíciles. ¿Por qué Puno protesta? Porque no le daban agua, no le daban desagüe, no le daban su aeropuerto. Proyectos trabados por años y no lo destrababan. ¿Qué quieren? ¿Que el pueblo se sienta tranquilo? Tienen que protestar”, afirmó.

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Balcázar destacó que deja encaminadas obras cruciales en regiones como Puno, epicentro de protestas recientes

“Y si protesta el pueblo, el gobernante demócrata tiene que pensar por qué esos señores protestan, por qué no los integran. Y ahora estamos dejando un camino llano al nuevo gobernante que continúe con esos proyectos”, añadió.

Balcázar explicó que su administración deja encaminados varios proyectos relevantes, como el Gasoducto Sur, cuya liberación de trámites está prevista para este mes y quedará listo para la próxima gestión.

Agregó que se asignaron 400 millones de soles para la primera etapa de la carretera central, una obra largamente esperada, y que la represa de Cajamarca y la de Lambayeque podrían avanzar antes del relevo en el Ejecutivo. “Esas obras tienen que ser realidad para que el pueblo empiece nuevamente a tener fe en sus políticos. Los políticos mediáticos no sirven”, remarcó.

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El mandatario también fue consultado sobre si Fujimori está informada de la llegada del Papa, prevista para la primera semana de noviembre, cuando eventualmente ya ocuparía Palacio de Gobierno, y si participaría en la organización de la visita en caso de ganar las elecciones.

“No, yo creo que no solamente ella, todos los peruanos tenemos que recibirlo, porque en Perú lo que necesitamos es unirnos, no dividirnos más”, respondió.

Balcázar afirmó que la visita del Papa León XIV, prevista para noviembre, debe ser motivo de unión para todos los peruanos, más allá de quién ocupe la presidencia

“El Papa está muy consciente de la política de diálogo que yo he iniciado con los hermanos de Puno y Cusco, donde yo puedo entrar mañana y me aplauden. Antes no permitían que ningún presidente llegue, pero, ¿por qué? Porque no le destrababan sus proyectos”, afirmó.

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Indicó también que “seguramente” estará presente en la delegación oficial que podría recibir a León XIV a finales de año, aunque ya no ejercerá la jefatura del Estado. “Yo ya no soy presidente en el momento que va a llegar él, pero me he invitado personalmente”, señaló.

En 2017, cuando era obispo de Chiclayo, Robert Prevost instó al exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la candidata, a pedir “perdón personalmente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado”.

Sus declaraciones se produjeron después de que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera el indulto al fallecido autócrata, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción, al alegar que padecía una enfermedad progresiva e incurable.

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