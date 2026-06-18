El gesto de Messi con una figura de Argelia que enterneció las redes sociales tras el triunfo de Argentina en el Mundial

Lionel Messi fue la figura con tres goles en el triunfo argentino ante Argelia y luego del encuentro tuvo un gran gesto (REUTERS/Claudia Greco)

Lionel Messi es grande dentro y fuera de los campos de juego. Cada vez que alguien le pide una foto, él accede sin problemas y más si se trata de niños. Este martes, luego de la victoria 3-0 de Argentina ante Argelia, volvió a tener otro de los gestos que lo enaltecen como ser humano.

El capitán del seleccionado argentino, con su habitual amabilidad, se sacó una foto con Mila, la hija del futbolista argelino Riyad Mahrez, después de la victoria de la selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026, una actitud que se viralizó en redes sociales.

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La imagen la publicó Taylor Ward, esposa de Mahrez, en sus redes: la niña posó con la camiseta de Argelia junto a Messi, que vestía la remera utilizada para la entrada en calor. Ambos aparecen sonrientes en el posteo realizado por la reconocida influencer que está en pareja desde 2022 con el punta del Al-Ahli de Arabia Saudita.

La foto de Messi junto a la hija de Riyad Mahrez (Instagram: @taylorwardx)

Dentro del campo, Messi fue la figura del partido tras convertir tres goles en el triunfo argentino y recibir la ovación del estadio. Durante el encuentro, se lo vio emocionado hasta las lágrimas después de su primer tanto.

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El crack rosarino sigue alcanzando marcas históricas. Llegó a 16 goles en Mundiales y es uno de los dos máximos anotadores en la Copa del Mundo junto al alemán Miroslav Klose. Además, es el máximo anotador desde afuera del área con seis tantos, otro hito que pudo alcanzar (el brasileño Rivelino quedó con 5).

Messi disputa su sexta Copa del Mundo y su vigencia es notable. Destrabó un partido que por momentos fue complicado para el elenco dirigido por Lionel Scaloni, ya que en el comienzo el conjunto africano se dispuso a jugar de igual a igual y le robó la pelota al seleccionado campeón mundial y bicampeón de América. Sin embargo, el tanto de Leo cambió el panorama y Argentina logró recuperar la pelota, tuvo más espacios y controló las acciones. En el complemento, el delantero del Inter Miami amplió las diferencias.

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Luego de su primer gol, Messi se mostró emocionado y no ocultó las lágrimas. Al explicar esa reacción ante la prensa, el capitán argentino dijo: “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”.

El rosarino, que cumplirá 39 años en una semana, se lo nota con una vigencia notable y las ganas del primer día. Ganó todo, pero busca más gloria con el equipo nacional. El conjunto a cargo de Scaloni defiende el título ecuménico conseguido hace tres años y medio en Qatar. También es bicampeón de América e intercontinental por La Finalissima (2022), que es el duelo con el campeón europeo.

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Según el cronograma del torneo, la selección argentina jugará su segundo partido del Grupo J ante Austria el próximo lunes a las 14:00 (hora argentina) en Dallas, y cinco días más tarde cerrará la fase contra Jordania en el mismo estadio.

El Mundial 2026 estrena un formato de 48 selecciones. Además, se agregaron cuatro grupos y una instancia en los playoffs con los 16avos de final, la segunda ronda luego de la fase inicial de las doce zonas.

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