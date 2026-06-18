Inti Raymi 2026: los secretos de Sacsayhuamán, la fortaleza donde reviven los rituales sagrados del Imperio Inca

Cada 24 de junio, la ciudad del Cusco revive una de las tradiciones más emblemáticas del mundo andino: el Inti Raymi o Fiesta del Sol. Esta celebración, instaurada por el inca Pachacútec en el siglo XV, conmemora el solsticio de invierno y representa un acto de agradecimiento al dios Inti por las cosechas obtenidas, así como una petición de prosperidad para el nuevo ciclo agrícola.
Aunque la festividad se desarrolla en distintos puntos de la antigua capital inca, es en Sacsayhuamán donde alcanza su momento más solemne y espectacular. Miles de espectadores se congregan en esta monumental construcción para presenciar la representación de ceremonias que evocan la espiritualidad y la organización política del Tahuantinsuyo.
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Más que un escenario histórico, Sacsayhuamán se convierte en el espacio donde cobran vida antiguos rituales, ofrendas y mensajes simbólicos que permiten comprender cómo los incas concebían su relación con la naturaleza, los dioses y el destino de su imperio.
Sacsayhuamán, el corazón ceremonial de la Fiesta del Sol
Considerado el tercer y último escenario de la celebración, Sacsayhuamán alberga el acto principal del Inti Raymi. La imponente fortaleza, ubicada en las alturas de Cusco, sirve de marco para la recreación de las ceremonias más sagradas de la antigua tradición inca.
Según el informe de Zans Galván y Paniura Gomez, publicado por Machupicchu Terra, es en este lugar donde se presentan los reportes de los cuatro suyos o regiones del Tahuantinsuyo, simbolizando la unidad territorial y política del imperio. Asimismo, se desarrollan los rituales centrales que marcan el clímax de la festividad y que congregan a cientos de actores, músicos y danzantes.
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La elección de Sacsayhuamán no es casual. Su relevancia histórica y ceremonial la convirtió en uno de los espacios más importantes de la civilización inca. Durante el Inti Raymi contemporáneo, este recinto monumental permite recrear la grandeza de una ceremonia que estuvo prohibida durante siglos y que fue recuperada en 1944 a partir de las crónicas de los primeros historiadores andinos.
Los rituales ancestrales que dan vida a la celebración del Inti Raymi en Sacsayhuamán
Entre las ceremonias más representativas destaca el rito de la chicha. En esta representación, el Inca eleva un kero o vaso ceremonial de oro lleno de chicha de jora y ofrece la bebida al dios Sol. El líquido es vertido en un conducto simbólico que representa su retorno hacia el Qoricancha, reafirmando la conexión entre el gobernante, la divinidad y su pueblo.
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Otro momento esperado es el ritual del Fuego Sagrado. De acuerdo con la tradición, días antes se extinguían todos los fuegos del imperio para solicitar al Sol el regreso de su calor y energía. Durante la ceremonia, el sumo sacerdote concentra los rayos solares mediante un objeto dorado hasta encender el fuego, símbolo de protección y renovación.
El punto más dramático es el sacrificio ceremonial de una llama negra, cuyo color se presenta como símbolo de pureza. Con un tumi, el sacerdote simula abrir el pecho y extraer órganos que se “interpretan” para leer el destino del imperio: cosechas, paz, señales. El informe aclara que se trata de un acto simbólico, pero que “mantiene la esencia” del ritual original.
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Finalmente, llegan los canastos con Sankhu, pequeños panes hechos con maíz sagrado. El sacerdote bendice el pan con la sangre de la llama, y entonces el Inca y su séquito rompen el ayuno de tres días: comer Sankhu aparece como una forma de recibir la “energía” de Inti y compartir su bendición.
El Inti Raymi como expresión de la herencia cultural andina
Más allá de su atractivo turístico y cultural, el Inti Raymi constituye una expresión viva de la cosmovisión andina. Cada ritual realizado en Sacsayhuamán refleja la profunda relación que los incas mantenían con las fuerzas de la naturaleza y con los ciclos que garantizaban la supervivencia de su sociedad.
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Para los antiguos habitantes del Tahuantinsuyo, el Sol no era una figura abstracta, sino una fuente directa de vida, alimento y equilibrio. Por ello, las ceremonias estaban orientadas a fortalecer ese vínculo mediante ofrendas, agradecimientos y actos de renovación espiritual.
La representación contemporánea permite comprender cómo la religión, la agricultura y la organización política estaban estrechamente conectadas en el mundo inca. En ese sentido, Sacsayhuamán no solo es el escenario principal del Inti Raymi, sino también un espacio donde se preserva y transmite una herencia cultural que continúa fascinando a miles de visitantes cada año.
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