A qué hora juega México vs Corea del Sur en Perú: partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026

México y Corea del Sur afrontarán un duelo que podría resultar decisivo para el futuro del Grupo A del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan fortalecidas tras imponerse en la primera jornada y saben que una nueva victoria las dejaría con un pie y medio en los dieciseisavos de final. El combinado azteca debutó con un sólido triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que los asiáticos demostraron carácter para remontar un marcador adverso y superar a República Checa en uno de los encuentros más emocionantes de la fecha inaugural.
El escenario será el Estadio Akron de Guadalajara, donde se enfrentarán los dos líderes de la zona en un compromiso de enorme trascendencia. Aunque todavía restará una jornada por disputarse, el vencedor quedará prácticamente clasificado a la siguiente ronda y dará un paso gigantesco hacia el primer lugar del grupo.
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A qué hora juega México vs Corea del Sur en Perú por Mundial 2026
El duelo por la segunda jornada del Grupo A Mundial 2026, que enfrentará a México y Corea del Sur, se disputará a las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, este jueves 18 de junio. La transmisión está programada para las 21:00 horas en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami).
En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 22:00 horas. En México, el partido arrancará a las 19:00 horas, mientras que en España está previsto para las 03:00 horas del viernes 19.
Canal TV del México vs Corea del Sur en Perú por Mundial 2026
La transmisión del encuentro en Perú estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO. América TV emitirá el cotejo a través de su aplicativo América TV GO.
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De la misma manera, en territorio ‘azteca’, este esperado duelo se podrá ver por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, El Nueve, TUDN y ViX Premium.
La cobertura digital incluirá la página web de Infobae, que ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido.
Posibles alineaciones
México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Édson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira,Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Rául Jiménez y Julián Quiñonez.
Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; y Oh Hyeon-gyu.
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¿Cómo les fue en la primera jornada?
México cumplió con las expectativas en su estreno mundialista y comenzó su camino en el Grupo A con una sólida victoria por 2-0 sobre Sudáfrica. Impulsado por el apoyo de miles de aficionados que colmaron las tribunas del Estadio Azteca, el equipo dirigido por Javier Aguirre encontró los espacios necesarios para imponer condiciones y quedarse con los tres puntos. Julián Quiñónes abrió el marcador y Raúl Jiménez amplió la ventaja para encaminar el triunfo de los anfitriones.
El conjunto africano terminó el compromiso con dos futbolistas expulsados, situación que facilitó la tarea de los mexicanos en los minutos finales. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el ‘tri’, ya que el defensor César Montes vio la tarjeta roja sobre el cierre del encuentro y se perderá el choque frente a Corea del Sur.
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Los asiáticos, por su parte, protagonizaron una de las remontadas más destacadas de la primera fecha. En el Estadio Akron de Guadalajara, Corea del Sur mostró personalidad para revertir un partido que comenzó cuesta arriba ante República Checa. Los europeos se adelantaron gracias a un tanto de Ladislav Krejčí y parecían encaminar el resultado, pero los dirigidos por Hong Myung-bo reaccionaron a tiempo.
Hwang In-beom se encargó de igualar las acciones y, cuando el encuentro parecía dirigirse al empate, apareció el ingresado Oh Hyeon-gyu para firmar el 2-1 definitivo. La victoria no solo permitió a los surcoreanos sumar sus primeros tres puntos, sino también enviar un mensaje claro de que están preparados para competir por un lugar en los octavos de final.
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