Perú

Magneto se despide con nostalgia y anuncia pausa indefinida con último concierto en Lima: fecha, lugar y compra de entradas

La banda mexicana anunció un alto sin fecha de regreso y escogió al Anfiteatro del Parque de la Exposición para cerrar esta etapa con un show especial el 28 de junio en Perú

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La icónica banda de los 90, Magneto, anuncia una pausa indefinida en su carrera. El integrante Elías Cervantes confirma en una entrevista que su presentación en Lima será la última por ahora, marcando un momento histórico para sus fans peruanos. Video: América TV / Espectáculos

La banda mexicana Magneto anunció que pondrá una pausa indefinida a sus actividades grupales, y eligió Lima como escenario de despedida con un concierto programado para el 28 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Formada en México en 1983, Magneto fue uno de los grupos juveniles más influyentes del pop latinoamericano durante las décadas de los ochenta y noventa. Tras más de cuatro décadas de carrera, pausas y reencuentros, sus integrantes confirmaron que detendrán las actividades del grupo para enfocarse en proyectos personales.

"Vamos a tomarnos un descanso. No sabemos si volveremos a reunirnos más adelante, pero hoy queremos disfrutar cada presentación y agradecer al público que nos ha acompañado durante todos estos años“, señaló Elías Cervantes a Más Espectáculos.

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La decisión convierte al concierto del próximo 28 de junio en Lima en el cierre de una etapa para la agrupación. El Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos más emblemáticos de la capital peruana para eventos musicales, recibirá a la banda en lo que se perfila como su última presentación en el país por tiempo indeterminado, a un año de su visita anterior.

Vive la experiencia Magneto en vivo. Disfruta de un show increíble en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este 28 de junio. Un evento que no te puedes perder. Entradas ya a la venta. Video: Instagram Magneto

Una trayectoria que marcó generaciones

La formación más reconocida de Magneto está compuesta por Alan Ibarra, Elías Cervantes, Mauri Stern, Hugo “Alex” de la Barreda y Antonio “Toño” Beltranena, el único integrante no mexicano del grupo, oriundo de Guatemala. A lo largo de los años, la banda tuvo algunos cambios de integrantes, aunque mantuvo gran parte de su alineación en giras y reencuentros posteriores.

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El punto de inflexión en la carrera del grupo llegó en 1991 con el álbum ‘Vuela, Vuela’, que los proyectó a la fama internacional gracias a su versión en español del tema francés ‘Voyage, Voyage’. Canciones como ‘Para siempre’, ’40 grados’, ‘La puerta del colegio’ y ‘Cambiando el destino’ completaron un catálogo que los consolidó como referentes del pop juvenil en español.

La banda lanzó más de diez álbumes durante su trayectoria, participó en películas y telenovelas, y acumuló varios discos de oro y platino. Magneto anunció su primera separación en 1996, pero desde entonces ha realizado múltiples reuniones y giras nostálgicas, incluyendo la gira ‘Únete a la Fiesta’ junto a otros grupos de los ochenta y noventa. El grupo ha aclarado que la pausa actual es indefinida, aunque no descarta un regreso en el futuro.

El vínculo con Perú: desde el toque de queda hasta el sold out

El lazo entre Magneto y el público peruano tiene raíces profundas. Elías Cervantes recordó en declaraciones al programa Más Espectáculos que Lima fue la primera ciudad que la banda visitó fuera de México, en un contexto que distaba mucho del de una gira convencional.

Cinco hombres adultos posan de pie al aire libre; algunos visten sacos, otros lucen camisas y lentes de sol; se observa un cuerpo de agua al fondo
Magneto se despide con nostalgia y anuncia pausa indefinida con último concierto en Lima: fecha, lugar y compra de entradas.

"Recuerdo la primera vez que pisamos Lima, que fue la primera ciudad que visitamos. Estaba una ciudad con toque de queda, con cólera... Seguía habiendo todavía ciertos conatos de guerrilla, de bombas, en fin, muchas cosas. Y nosotros apostamos para ir y visitarlos y conectar con ustedes“, relató Cervantes.

A pesar de ese escenario, el recibimiento del público peruano marcó a la agrupación. “La verdad es que nos dieron un gran recibimiento. Nos dieron tanto amor que se nos hemos querido siempre regresar de alguna manera y creo que la mejor manera es dando estos conciertos”, afirmó.

Ese vínculo se ratificó el año pasado, cuando la banda protagonizó un sold out en el mismo Anfiteatro del Parque de la Exposición, lo que motivó su regreso apenas doce meses después.

Sobre la pausa anunciada, Cervantes fue directo al referirse al significado del show del 28 de junio: "El concierto de Lima es el último concierto de Magneto hasta el día de hoy, que está en puerta y que existe. Quedan pocos boletos, sean testigos de este momento único y nuevamente gracias, Perú, por todo“, expresó en declaraciones a Más Espectáculos.

Dos afiches de concierto. Uno con una fachada de iglesia colonial y texto 'Magneto Lima Perú', el otro con los cinco integrantes del grupo Magneto. Incluyen fecha, lugar y Ticketmaster
El concierto de Magneto en Lima se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y marcará el cierre de una etapa para la banda mexicana.

El integrante también dejó abierta la posibilidad de un retorno, aunque sin plazos ni formatos definidos. “Aún no tenemos fecha de regreso, no sabemos si vamos a regresar, en qué formato o en qué forma, pero sin duda alguna, en el momento que tengamos planeado algo, se enterarán ustedes y regresaremos seguramente a Perú, y no solamente a Lima, sino nos encantaría regresar y hacer muchas más ciudades de todo Perú”, señaló Cervantes.

El concierto en Lima: fechas, repertorio y entradas

El show del 28 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición contempla un recorrido por los temas que definieron la carrera del grupo. El repertorio previsto incluye ‘Vuela, vuela’, ‘La puerta del colegio’, ‘Para siempre’ y ’40 grados’. La presentación contará con coreografías y una puesta en escena diseñada para distintos públicos.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster Perú, con precios que van desde S/ 193 entrada general hasta S/385 en zona VIP (numeradada). Según advirtió Cervantes, los boletos disponibles son escasos.

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