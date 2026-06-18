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Jefferson Farfán vuelve a arremeter contra Magaly Medina: “Me gusta oír las mentiras, cuando sé toda la verdad”

El exjugador volvió a llamar a la conductora “Magaly Jesús” y le exigió responder “sí o no” si cumplió las jornadas de trabajo comunitario.

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Jefferson Farfán con gorra y teléfono en sofá, con Magaly Medina en televisión de fondo. Magaly Medina con vestido rojo y expresión de enojo.
Jefferson Farfán examina su teléfono en su hogar, mientras en una pantalla se muestra a Magaly Medina expresando su molestia y el programa "Magaly contra Farfán" en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfrentamiento mediático entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo capítulo. El exfutbolista volvió a usar sus redes sociales para responderle a la conductora y lanzó un mensaje sarcástico con una frase que se viralizó: “Me gusta oír las mentiras, cuando sé toda la verdad”.

En la misma publicación, Farfán insistió en el tema que viene marcando el conflicto: el cumplimiento del servicio comunitario que Medina debe realizar como parte de su condena judicial. Además, volvió a llamarla “Magaly Jesús”, el apelativo que ya había generado una reacción airada de la periodista en televisión.

El mensaje de Farfán: “Señora Jesús Magaly… 76 horas, sí o no”

En su publicación, el exjugador apuntó directamente a Medina, primero con una frase que presentó como una forma de “no molestarla” y luego con un ataque frontal.

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“Señora Jesús Magaly, para que no se moleste. ME GUSTA OÍR LAS MENTIRAS, CUANDO SÉ TODA LA VERDAD”, escribió.

Luego insistió en que la conductora ahora pide respeto y privacidad, pese a que —según él— se burló de distintas figuras públicas: “Ahora quieres privacidad, ahora quieres respeto. Te has burlado de… futbolistas, vedette, streamers, chicos reality, abogados, doctoras, bailarinas, programas de TV, modelos, conductores, sigo mejor ahí nomás. Pues ahora te aguantas!!!”.

Finalmente, remarcó el punto que viene repitiendo en los últimos días: “Acuérdate que tengo respaldo de todo lo que digo. 76 horas, SI O NOOOOOOOOOOOOOOOO…”.

Jefferson Farfán volvió a exigirle a Magaly Medina una respuesta “sí o no” sobre el cumplimiento de las jornadas que él menciona como “76 horas”. IG
Jefferson Farfán volvió a exigirle a Magaly Medina una respuesta “sí o no” sobre el cumplimiento de las jornadas que él menciona como “76 horas”. IG

La canción elegida: “Mientes tan bien”, de Sin Bandera

El post no solo llamó la atención por el texto. Farfán acompañó el mensaje con un fondo musical: “Mientes tan bien”, de Sin Bandera, una elección que reforzó el tono irónico del contenido.

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En redes, el detalle fue interpretado como parte del “dardo” mediático: no solo se trataba de una respuesta, sino de una puesta en escena que buscaba viralidad, con una canción cuya letra gira alrededor de la mentira y la desconfianza.

El punto sensible: por qué “Magaly Jesús” encendió a la conductora

El uso del apelativo “Magaly Jesús” no es un detalle menor en esta disputa. Magaly Medina ya había reaccionado con indignación cuando Farfán la llamó así en publicaciones anteriores, al explicar que esa forma de llamarla estaba vinculada al recuerdo de su padre.

En televisión, la conductora sostuvo que ese nombre solo lo usaban personas cercanas y expresó que le molestó que el exfutbolista lo utilice como burla. En su respuesta, lo comparó con la figura paterna y le lanzó una frase dura: aseguró que Farfán no le llegaba “ni a la uña de los pies” de su padre.

Ese antecedente explica por qué la reiteración del apelativo en el nuevo post volvió a escalar el conflicto.

Magaly Medina se indigna con Farfán por llamarla “Magaly Jesús”, como lo hacía su padre. ATV/ Magaly TV La Firme.

El trasfondo del conflicto: servicio comunitario, denuncia y reto público

La disputa se sostiene sobre un eje judicial: Farfán denunció presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario que Medina debe realizar. En paralelo, la conductora ha insistido en que sí cumple con lo ordenado por las autoridades y que su reclamo es por la privacidad del lugar donde realiza esas labores.

Medina también ha pedido que cualquier evidencia sea presentada en las instancias correspondientes. Farfán, por su parte, afirma que tiene respaldo y documentos, y ha repetido su exigencia pública: que ella responda “sí o no” sobre fechas, firmas, huellas y el cumplimiento de horas.

Jefferson Farfán vuelve a mencionar a Magaly Medina en su podcast y le manda saludo sarcástico. YouTube: Enfocados.
Jefferson Farfán vuelve a mencionar a Magaly Medina en su podcast y le manda saludo sarcástico. YouTube: Enfocados.

Un cruce que se alimenta de redes y TV

Este nuevo mensaje de Farfán confirma que la pelea con Magaly Medina ya no se limita a declaraciones aisladas: funciona como una secuencia de respuestas, clips y publicaciones diseñadas para circular en redes.

Por ahora, Medina no ha respondido públicamente a esta frase en particular, pero el antecedente inmediato sugiere que el enfrentamiento seguirá escalando mientras ambos mantengan la discusión en el terreno mediático, además del judicial.

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