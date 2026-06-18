Francis Allison exige a Rafael López Aliaga aclarar su “dinero escondido en los Panamá Papers” y promete vencerlo en elecciones

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, respondió este miércoles al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, tras una publicación en redes sociales donde se afirmaba que tenía “ingreso prohibido” a Estados Unidos por “perjurio y contrabando de dinero”.
Durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva para las plataformas del diario El Comercio, Allison lo calificó de “cobarde” y “el mayor dueño de trolls”, y afirmó que lo bloqueó en sus redes sociales para impedirle responder. “Eso se llama cobardía”, expresó.
Seguidamente, pidió que no involucrara a su esposa, ya que la publicación mencionaba que ambos no declararon más de 20 mil dólares, monto que, según el alcalde, correspondía a sus ahorros y no tenía origen ilícito.
PUBLICIDAD
“No te vuelvas a meter con mi esposa, la madre de mis hijos, porque sé que te encanta insultar a mujeres que no tienen quién las defienda. En mi caso te equivocas, porque mi esposa sí tiene quién la defienda y quién la defienda incluso con su vida. Entonces, cuidado. No te metas con mi familia y tus actos de cobardía no los lleves hacia mi familia. Conmigo, lo que quieras y cuando quieras, pero no con mi familia”, apuntó.
Allison aseguró haber demostrado en Washington y Lima “que el dinero que ahorraba en el Bank of America a mi nombre era cien por ciento legal”.
PUBLICIDAD
“Mientras que tú, Rafael López Aliaga, en ocho años de investigación aún no puedes demostrar por qué escondiste tu plata en los Panama Papers. Ocho años y no lo puedes demostrar. ¿Por qué?”, cuestionó.
“Tendrás que explicar también por qué has gastado cientos de millones de soles a dedo a tus abogaditos, más de cien millones a dedo, usando la plata del Estado sin respetar las normas de contratación pública de ese país. A dedo”, añadió.
Su declaración coincidió con lo publicado en X, donde afirmó que el líder de Renovación Popular y excandidato presidencial no ha podido “demostrar el origen de tu dinero escondido en los Panamá Papers”, por lo que, según indicó, su moral “es tan torcida como la cola de ‘Porky’”, como se autodenomina.
PUBLICIDAD
Allison, quien anunció su intención de postular a la alcaldía de Lima en las elecciones de octubre próximo, manifestó que le “encantaría” debatir con López Aliaga, candidato a teniente alcalde de la capital.
“El que tiene miedo es él. Me tiembla. Porque por eso me ataca con trolls. ¿Por qué un hombre que se enfrenta día a día con el crimen organizado le tendría miedo a un hombre como Rafael López Aliaga, (...) que se esconde tras los trolls, tras sus voceros, tras sus cuentas falsas?”, continuó.
Consideró que su rival político dice lo que “se le ocurre, o miente a propósito, o simplemente no existe filtro entre su cerebro y su boca y sale cualquier cosa”.
PUBLICIDAD
López Aliaga, quien dejó la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para competir por la presidencia en las elecciones de abril, ha sido derrotado en dos intentos: el primero en 2021 y el más reciente, cuando quedó fuera del balotaje tras ser superado por Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
Más Noticias
El ave corredora más grande del altiplano peruano enfrenta una nueva amenaza: falta de presupuesto pone en riesgo su conservación en Puno
Los espacios especializados albergan 140 aves bajo manejo humano y realizan labores de protección, reproducción y monitoreo
Canadá vs Qatar 2-0 EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026
Ambas selecciones empataron en su debut de la Copa del Mundo. Su grupo es el más parejo en el arranque y solo les queda ganar para ver quién tiene chances de avanzar a la siguiente ronda. Sigue todas las incidencias
Elecciones 2026: Carlos Bruce es el primer candidato inscrito para la alcaldía de Lima
El actual burgomaestre de Surco formalizó su participación por Somos Perú, mientras el JNE amplió hasta el 19 de junio el plazo para presentar postulaciones
Pizza Hut es vendido en USD 2.700 millones: nuevo propietario no implicaría cambios en Perú
La operación, impulsada por Yum Brands como parte de una reorganización de su portafolio global, se concretará mediante la venta de sus negocios fuera de China a un fondo de capital privado y la transferencia de su operación en ese mercado a Yum China Holdings
Inti Raymi 2026: los secretos de Sacsayhuamán, la fortaleza donde reviven los rituales sagrados del Imperio Inca
Cada 24 de junio, la fortaleza cusqueña acoge el acto principal de la Fiesta del Sol, donde se recrean ofrendas, reportes de los cuatro suyos y ceremonias que explican la visión inca del mundo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD