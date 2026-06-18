Francis Allison exige a Rafael López Aliaga aclarar su “dinero escondido en los Panamá Papers” y promete vencerlo en elecciones

Francis Allison negó tener restricciones para ingresar a Estados Unidos y defendió la legalidad de sus ahorros, tras acusaciones difundidas en redes sociales por Rafael López Aliaga

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, respondió este miércoles al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, tras una publicación en redes sociales donde se afirmaba que tenía “ingreso prohibido” a Estados Unidos por “perjurio y contrabando de dinero”.

Durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva para las plataformas del diario El Comercio, Allison lo calificó de “cobarde” y “el mayor dueño de trolls”, y afirmó que lo bloqueó en sus redes sociales para impedirle responder. “Eso se llama cobardía”, expresó.

Seguidamente, pidió que no involucrara a su esposa, ya que la publicación mencionaba que ambos no declararon más de 20 mil dólares, monto que, según el alcalde, correspondía a sus ahorros y no tenía origen ilícito.

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“No te vuelvas a meter con mi esposa, la madre de mis hijos, porque sé que te encanta insultar a mujeres que no tienen quién las defienda. En mi caso te equivocas, porque mi esposa sí tiene quién la defienda y quién la defienda incluso con su vida. Entonces, cuidado. No te metas con mi familia y tus actos de cobardía no los lleves hacia mi familia. Conmigo, lo que quieras y cuando quieras, pero no con mi familia”, apuntó.

El alcalde de Magdalena calificó a López Aliaga de “cobarde” y lo acusó de usar redes sociales y trolls para atacar a sus adversarios, además de bloquearlo en sus propias plataformas

Allison aseguró haber demostrado en Washington y Lima “que el dinero que ahorraba en el Bank of America a mi nombre era cien por ciento legal”.

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“Mientras que tú, Rafael López Aliaga, en ocho años de investigación aún no puedes demostrar por qué escondiste tu plata en los Panama Papers. Ocho años y no lo puedes demostrar. ¿Por qué?”, cuestionó.

“Tendrás que explicar también por qué has gastado cientos de millones de soles a dedo a tus abogaditos, más de cien millones a dedo, usando la plata del Estado sin respetar las normas de contratación pública de ese país. A dedo”, añadió.

Su declaración coincidió con lo publicado en X, donde afirmó que el líder de Renovación Popular y excandidato presidencial no ha podido “demostrar el origen de tu dinero escondido en los Panamá Papers”, por lo que, según indicó, su moral “es tan torcida como la cola de ‘Porky’”, como se autodenomina.

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Allison, quien anunció su intención de postular a la alcaldía de Lima en las elecciones de octubre próximo, manifestó que le “encantaría” debatir con López Aliaga, candidato a teniente alcalde de la capital.

Allison exigió a López Aliaga no involucrar a su familia en disputas políticas y lo responsabilizó por difundir información falsa sobre su esposa y sus finanzas

“El que tiene miedo es él. Me tiembla. Porque por eso me ataca con trolls. ¿Por qué un hombre que se enfrenta día a día con el crimen organizado le tendría miedo a un hombre como Rafael López Aliaga, (...) que se esconde tras los trolls, tras sus voceros, tras sus cuentas falsas?”, continuó.

Consideró que su rival político dice lo que “se le ocurre, o miente a propósito, o simplemente no existe filtro entre su cerebro y su boca y sale cualquier cosa”.

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López Aliaga, quien dejó la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para competir por la presidencia en las elecciones de abril, ha sido derrotado en dos intentos: el primero en 2021 y el más reciente, cuando quedó fuera del balotaje tras ser superado por Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.