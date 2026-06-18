Perú

Keiko Fujimori ya celebra victoria: su partido afirma que conteo “es irreversible gracias a los votos de Cusco y Puno”

Fuerza Popular da por consumado el triunfo de su candidata en la carrera presidencial, cuando el conteo oficial supera el 99% de actas procesadas

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Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El partido Fuerza Popular ya da por asegurada la victoria de su candidata Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales frente a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, mientras el conteo oficial alcanza el 99.417 % de actas contabilizadas.

Luis Galarreta, quien integra la fórmula presidencial junto a Fujimori, afirmó este miércoles que, según los datos internos, “jurídicamente el resultado es irreversible”.

Durante una entrevista con el portal digital Altavoz, mencionó que desde “el día uno” tanto la política como la dirigencia del partido “entendimos que hay que tomarlo con pausa, tal vez con un poco más de experiencia que los amigos o los señores de los otros lados”.

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Galarreta sostuvo que existe “una posición y narrativa falsa” respecto a que Fujimori lidera gracias a los votos de peruanos en el extranjero y señaló que tienen “comprobado al 100% que ganará las elecciones con más o menos 45 mil votos gracias a” Áncash, Cajamarca, Cusco y Puno.

Peru's presidential candidate Roberto Sanchez attends a meeting with the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Peru's presidential candidate Roberto Sanchez attends a meeting with the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Afirmó que, de no ser por esos sufragios, el resultado no hubiera favorecido a la aspirante, quien hasta ahora cuenta con el 50.112% de los apoyos, superando a Sánchez (49.888%) por 40.874 en una contienda muy reñida, con lo cual se coloca en el umbral de Palacio de Gobierno.

“Todos los peruanos valen igual, vivan en el Perú, vivan en el extranjero”, expresó. Aunque en las regiones mencionadas por Galarreta la ventaja fue para Sánchez, la candidata sumó en Áncash 270,489 sufragios; en Cajamarca, 246,039; en Cusco, 165,219; y en Puno, donde no realizó el acto final de campaña, 96,085.

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En desarrollo.

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