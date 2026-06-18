Andrea Cifuentes anuncia el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra: “Hoy elijo mi paz”

Andrea Cifuentes anunció en redes sociales que terminó su relación con Álvaro Paz de la Barra. La modelo aseguró que “ya no mantiene ningún vínculo sentimental” con el exalcalde y pidió respeto por su privacidad.

Andrea Cifuentes anunció el término de su relación con Álvaro Paz de la Barra. La modelo e influencer usó sus redes sociales para confirmar que ya no mantiene un vínculo sentimental con el exalcalde y dejó en claro que no dará más detalles sobre lo ocurrido.

El mensaje llegó después de semanas de exposición mediática, en las que el romance fue comentado en programas de espectáculos y redes sociales, especialmente tras la difusión de imágenes que los mostraban juntos.

El comunicado: “Ya no mantengo ningún vínculo sentimental”

En su publicación, Cifuentes fue directa y cerró la puerta a interpretaciones. “Considero necesario aclarar que ya no mantengo ningún vínculo sentimental con Alvaro Paz de la Barra. No brindaré mayores detalles al respecto”, escribió.

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Luego explicó el motivo por el que decidió pronunciarse y cuál es su prioridad personal: “Como lo he reiterado en varias oportunidades, hoy elijo mi paz, mi bienestar y ser coherente con la vida que vengo construyendo. Gracias por respetar mi privacidad”.

El texto apunta a un cierre sin entrar en acusaciones o una cronología de hechos, con un énfasis en límites y en evitar nuevas especulaciones.

“Hoy elijo mi paz, mi bienestar”, escribió Andrea Cifuentes en el mensaje en el que confirmó la ruptura. IG

“No publicaría nada si no fuera porque esto se hizo público”

Tras el comunicado, Cifuentes también habló por teléfono con la producción de 'Amor y Fuego’ y reiteró que su pronunciamiento fue una respuesta al ruido mediático que seguía vinculándolos.

“Realmente no publicaría nada si no fuera porque esto se hizo público y la gente nos relaciona al día de hoy”, dijo, al explicar por qué decidió escribir el mensaje.

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La modelo añadió que atraviesa una etapa personal en la que prioriza la tranquilidad y busca coherencia entre sus decisiones y el estilo de vida que quiere sostener. “Tengo treinta y ocho años y estoy en una etapa de mi vida donde valoro profundamente mi paz, bienestar y, sobre todo, la coherencia”, señaló.

También dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante, aunque por ahora opta por el silencio: “Quizá algún día me anime a contar detalles de cosas que se han dicho, especulaciones totalmente falsas, pero por ahora prefiero dejarlo así”.

La relación duró pocas semanas

La ruptura ocurre semanas después de que Cifuentes confirmara públicamente que estaba saliendo con Paz de la Barra, tras la difusión de imágenes en las que ambos aparecían juntos en situaciones de cercanía.

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En aquel momento, la modelo dijo ante cámaras que la relación existía y que no tenía intención de ocultarla. “Él ya lo dijo, estamos saliendo. Como dicen, lo que se ve no se pregunta. No tengo más que decir”, declaró.

Cifuentes también había marcado reglas claras sobre cómo quería llevar el vínculo y su postura frente a cualquier “show”: “Yo me siento segura de la mujer que soy, ya si alguien la embarra, él se los pierde y lo sabe. Él ya sabe que conmigo las cosas derechas, sin ningún show”.

Con el anuncio actual, esa etapa inicial de ilusión que ella mencionó se cierra oficialmente, al menos desde su versión pública.

Andrea Cifuentes anuncia el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra: “Hoy elijo mi paz”

Qué dijo Rodrigo González tras el comunicado

El conductor de 'Amor y Fuego’, Rodrigo González, reaccionó al mensaje y dejó una lectura sobre el contenido del comunicado: si Cifuentes afirma que elige “su paz” y “su bienestar”, es porque algo habría afectado ese equilibrio.

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Su comentario apuntó a que, en su interpretación, la decisión de terminar respondería a un quiebre interno con la vida que ella quiere construir, aunque la modelo evitó entrar en detalles.

Por ahora, Cifuentes mantiene una posición clara: confirmó el final de la relación, pidió privacidad y descartó ampliar la información en el corto plazo.

Rodrigo González comentó el comunicado en su programa y sostuvo que el mensaje sugiere un quiebre de bienestar. Captura: 'Amor y Fuego'.