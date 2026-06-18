Entre las mejores del mundo: Seis universidades peruanas figuran en el ranking del QS World University Rankings 2027

Universidades peruanas aumentan su presencia en el ranking mundial QS 2026, reflejando avances en educación superior y desafíos pendientes. Foto: Composición Infobae Perú

El más reciente QS World University Rankings 2027 incluyó a seis universidades peruanas entre las mejores del mundo. El listado, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), analiza instituciones de educación superior de todos los continentes mediante una metodología que evalúa indicadores como reputación académica, empleabilidad de egresados, producción científica, proyección internacional y sostenibilidad.

En esta edición, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se ubica en el puesto 357 a nivel global, consolidándose como la única casa de estudios peruana dentro del top 400 mundial.

La universidad destaca por su desempeño en estándares internacionales y mantiene el liderazgo nacional en la clasificación. Fundada en 1917, la PUCP refuerza su perfil de excelencia en calidad educativa e investigación.

PUBLICIDAD

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), considerada la universidad pública más antigua de América, figura en el rango de los puestos 951 a 1000 a nivel global y lidera el sector estatal peruano en el ranking.

Por su parte, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ocupa la tercera mejor posición en el país, situada entre los puestos 1001 y 1200 del mundo. El listado también reconoce a la Universidad Científica del Sur, la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), ubicadas dentro de los principales lugares a nivel nacional y en diferentes tramos del ranking internacional.

PUBLICIDAD

U. de Lima entre las mejores del mundo.

Indicadores clave y desafíos para la educación superior peruana

El QS World University Rankings se ha convertido en referencia para estudiantes, empleadores y gobiernos interesados en comparar la calidad de las instituciones de educación superior. La metodología de QS mide aspectos como la reputación académica, la percepción de los empleadores, el número de citas científicas por docente, la proporción de profesores y estudiantes internacionales, la red internacional de investigación y las acciones de sostenibilidad e impacto social.

En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el informe resalta su liderazgo en el ámbito nacional, aunque el indicador de citaciones científicas solo alcanza dos puntos sobre cien.

PUBLICIDAD

Este dato evidencia que, si bien la formación profesional mantiene estándares altos, la visibilidad internacional de la producción científica peruana sigue siendo limitada.

La Universidad de Lima sobresale como la institución peruana con mayor atractivo para estudiantes extranjeros, ocupando el primer lugar nacional en internacionalización y el segundo en reputación del empleador, además de posiciones destacadas en sostenibilidad y reputación académica.

Directivos universitarios, como María Teresa Bertini, directora de Internacionalización de la Universidad de Lima, subrayan que la presencia de estudiantes internacionales contribuye a un entorno académico diverso y que la colaboración con redes globales fortalece el posicionamiento de la universidad.

PUBLICIDAD

Por su parte, Luis Moy, director de Planificación y Acreditación de la misma casa de estudios, explica que el indicador de empleabilidad se construye a partir de encuestas que reflejan la valoración de los egresados peruanos en el mercado laboral.

Si bien el ingreso de seis universidades nacionales al ranking internacional es un reconocimiento al esfuerzo institucional, el informe también señala que el sistema universitario peruano enfrenta el reto de incrementar la producción científica y el alcance global de sus publicaciones académicas.

En la edición anterior, nueve universidades peruanas lograron figurar en la lista, mientras que este año solo seis alcanzaron la clasificación, lo que plantea nuevos desafíos para el sector.

PUBLICIDAD