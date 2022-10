“Es gracioso y guapo”: El día que Magaly Medina auguró el éxito televisivo de Rodrigo González

Magaly Medina y el día que auguró el éxito televisivo de Rodrigo González | Latina TV

Aunque ahora no se pueden ver ni en pintura, hubo un tiempo en el que Magaly Medina y Rodrigo González eran muy buenos amigos. De hecho, fue la mismísima ‘Urraca’ quien vio el potencial del ahora conductor de ‘Amor y Fuego’ para cosechar grandes éxitos en la televisión peruana. Un registro de ello fue la entrevista que ambos concedieron a Beto Ortiz, en el 2014.

En aquel entonces, la periodista de espectáculos se presentó en el set de ‘La Hora de la Verdad’, un especial que surgió a partir de ‘El Valor de la Verdad’. En dicho espacio, Magaly Medina habló sobre sus inicios en la TV peruana, sus rencillas con Beto Ortiz y reconoció que se le pasó las manos con los ataques dirigidos a Gisela Valcárcel.

En un determinado momento, Rodrigo González ingresó al estudio para sorprender a Medina, quien lo recibió con los brazos abiertos. Recordemos que en aquella época el popular ‘Peluchín’ se había ganado un nombre propio gracias a su trabajo como conductor en el fenecido programa de Latina ‘Amor, amor, amor’, en el que compartía pantalla con Gigi Mitre.

Magaly Medina y Rodrigo González en 'La Hora de la Verdad'. (Latina TV)

Magaly Medina, emocionada por la presencia de su amigo, contó que fue ella quien notó antes que todos que él podría ser todo un éxito televisivo. Ya luego Ney Guerrero, exproductor de ‘Magaly TV’, le dio la oportunidad a Rodrigo de saltar a la pantalla chica con su propio segmento de espectáculos, llamado ‘Peluchismes’.

“No he sido la gestora. Pero cuando fui a España y él estaba trabajando allá, yo lo vi tan dueño de sí mismo, con un sarcasmo en la punta de la lengua, divertidísimo. Yo le dije que si él iba a Perú y quería trabajar en TV, él sí la haría si se comporta tal y como lo estás haciendo. No pare de reírme. Gracioso y guapo. Ya cuando vino, fue Ney quien habló con las personas de otro programa”, sostuvo.

“Yo creo que si a alguien le dan la oportunidad en la vida, de cualquier cosa, pero si tú no tienes la fortaleza, el talento, la instancia… mira, puedes ser la hija del canal y si no has nacido para esto, no pues, no la vas a hacer nunca”, agregó sobre la comentada ‘vara’ que tuvo en su momento ‘Peluchín’ al ingresar a ‘Hola a Todos’.

Magaly Medina elogió a Rodrigo González, en el extinto programa de Beto Ortiz. (Latina TV)

¿Por qué dejaron de ser amigos?

Fue Magaly Medina quien reveló en marzo de 2020, en plena transmisión en vivo de ‘Magaly TV, La Firme’, que su amistad con Rodrigo González había llegado a su fin debido a las grandes diferencias que tenían a la hora de hacer periodismo de espectáculos. ‘Peluchín’ se mostró sorprendido por las declaraciones, ya que para él todo estaba bien entre ellos.

Al poco tiempo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ dejó entrever que Magaly Medina fue la responsable que no haya podido ingresar a un programa de espectáculos en ATV, que se iba a transmitir al mediodía. En aquel entonces, González había sido retirado de Latina TV y no contaba con trabajo.

Ya en setiembre de este año, la actual figura de Willax TV afirmó que se distanció de la ‘Urraca’ porque se enteró que, efectivamente, ella le había cerrado las puertas de su canal. Para él, esto resultó siendo una traición, pues antes la había ayudado para ingresar a Latina TV.

“Uno de los motivos por los cuales yo no puedo llamar amiga a alguien que te cierra las puertas de un canal, es que yo se las abrí cuando estaba en Latina. Hay muchos datos que mucha gente no sabe. Cuando ella trabajaba en ATV y ATV la tenía fuera del aire, que si le iban a dar los fines de semana, que si volvía al diario, ella renuncia a Magaly TV y lo deja porque había tenido un bajón”, reveló ‘Peluchín’.

Rodrigo González y Magaly Medina terminaron oficialmente su amistad en marzo de 2020.

