Perú

El Papa León XIV exhorta a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori “que el perdedor reconozca al ganador”, afirma Balcázar

El presidente interino informó que, durante una audiencia privada en el Vaticano, el pontífice instó a los candidatos presidenciales a aceptar el resultado del balotaje

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El Papa León XIV pidió a los candidatos presidenciales Roberto Sánchez y Keiko Fujimori aceptar el resultado del balotaje y garantizar un proceso electoral ordenado, según informó el presidente interino José María Balcázar
El Papa León XIV pidió a los candidatos presidenciales Roberto Sánchez y Keiko Fujimori aceptar el resultado del balotaje y garantizar un proceso electoral ordenado, según informó el presidente interino José María Balcázar

El presidente interino José María Balcázar anunció este jueves que el Papa León XIV, nacido en Estados Unidos y con nacionalidad peruana, llamó a los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a aceptar el resultado del balotaje en el que se enfrentan por Palacio de Gobierno.

Durante una conversación con la prensa, Balcázar detalló que en la audiencia privada sostenida en el Vaticano el pontífice expresó que “el tránsito de las elecciones debe ser lo más ordenado posible, que no haya mayores conflictos y que el perdedor reconozca al ganador”.

La declaraciones se producen cuando el conteo del balotaje alcanza el 99,396 % y sitúa a Fujimori con el 50,109 % de los votos, frente a Sánchez, quien obtiene el 49,891 % con una diferencia de 39.890 votos.

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“Todavía mantenemos esas votaciones tan parejas que, por pocos votos, se define y que debería ser mucho más amplio el ganador”, comentó el gobernante, quien además subrayó el interés especial del Papa por la situación de los migrantes y el respeto a los derechos humanos en el país.

El llamado del pontífice se produce cuando el escrutinio llega al 99,396 %, con una ventaja mínima de 39.890 votos a favor de Fujimori sobre Sánchez
El llamado del pontífice se produce cuando el escrutinio llega al 99,396 %, con una ventaja mínima de 39.890 votos a favor de Fujimori sobre Sánchez

Explicó que la conversación con el líder de la Iglesia Católica incluyó asuntos de integración nacional y reafirmó que la visita del pontífice al país sigue programada para noviembre, pese a la fractura social existente.

“Él está consciente que si no logramos integrar al país, no logramos unir al sur del Perú. Yo le he dicho al papa de que le voy a dejar un mensaje a la presidenta Fujimori, si es la que gana finalmente”, puntualizó Balcázar, al referir que su administración ha dado prioridad a Puno, una región marcada por los episodios más violentos del estallido social de 2022 y 2023.

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“¿Por qué Puno protesta? Porque no le daban agua, no le daban desagüe, no le daban su aeropuerto. Proyectos trabados por años y no lo destrababan. ¿Qué quieren? ¿Que el pueblo se sienta tranquilo? Tiene que protestar", dijo.

“Y si protesta el pueblo, el gobernante demócrata tiene que pensar por qué esos señores protestan, por qué no los integran. Y ahora estamos dejándole un camino llano al nuevo gobernante que continúe con esos proyectos”, agregó.

Keiko Fujimori enfrenta esta nueva contienda sin su padre, fallecido en 2024, tras un divorcio en 2022 y tras haber sido exonerada de un proceso judicial por financiación irregular de campañas gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional
Keiko Fujimori enfrenta esta nueva contienda sin su padre, fallecido en 2024, tras un divorcio en 2022 y tras haber sido exonerada de un proceso judicial por financiación irregular de campañas gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional

Durante su etapa como obispo de Chiclayo, Robert Prevost ya había manifestado su preocupación por la orientación de las autoridades peruanas, sostuvo que “pareciera” que la prioridad de los gobernantes es el poder por encima del servicio y exhortó al exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la candidata que lidera el escrutinio, a pedir perdón personalmente “por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado”.

A diferencia los anteriores comicios, la lideresa de Fuerza Popular llega a esta cita sin su progenitor, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas.

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