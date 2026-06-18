Dónde ver México vs Corea del Sur HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026

México desafía a Corea del Sur por el liderato del Grupo A del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Una semana más tarde de su debut en la Copa del Mundo 2026, México volverá a escena, aunque lo hará lejos del estadio Azteca, su fortín por excelencia. La ciudad de Guadalajara albergará al seleccionado nacional en su nueva evaluación, una que será demasiado rigurosa, contra Corea del Sur.

El juego será transmitido por DSports, DGO, DAZN y Paramount+. Del mismo modo, la website Infobae realizará un minuto a minuto detallado con clips de jugadas destacadas. El arranque de las acciones está previsto para las 20:00 horas de Perú / 19:00 horas de México.

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La expectativa por atestiguar una nueva presentación del ‘tri’ es muy grande. A pesar de que el estreno fue radiante al superar a Sudáfrica, con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, los mexicanos no quedaron del todo conformes ni con el resultado ni mucho menos con el rendimiento.

Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters

Por el declinante desenvolvimiento de los ‘bafana bafana’, que por largos tramos del enfrentamiento parecían congelados sobre el escenario más grande del fútbol hispanoamericano, los mexicanos esperaban una goleada de enormes proporciones de los suyos, pero ello no sucedió y a partir de ahí surgió incomodidad.

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Dejando atrás ese episodio, que no deja de ser exitoso, México debe concentrar sus esfuerzos en el choque contra los asiáticos, que se posicionan como un gran escollo por ubicarse en la segunda plaza del Grupo A de la gran cita. El vencedor dará un enorme paso hacia la siguiente ronda, confirmando su supremacía en la serie.

Corea del Sur, por su parte, debutó en el Mundial 2026 con una victoria 2-1 sobre Chequia. Sin embargo, el ambiente quedó marcado por la tensa relación con la prensa local, tras la filtración de comentarios despectivos hacia el capitán Son Heung-min. El plantel decidió un boicot mediático, evitando el contacto con periodistas surcoreanos y generando un clima de fuerte distancia durante la cobertura del evento.

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Son Heung-min lamentando una oportunidad desperdiciada ante Chequia. - Crédito: REUTERS

México vs Corea del Sur: antecedentes de un partido prometedor

En los antecedentes de Copas del Mundo, México venció 3-1 a Corea del Sur en Francia 1998 con dos goles de Luis Hernández y uno de Ricardo Peláez, tras un tanto inicial de Seok Ha para los asiáticos. En Rusia 2018, el seleccionado mexicano volvió a imponerse 2-1: anotaron Carlos Vela de penal y Javier “Chicharito” Hernández, antes del descuento de Heung-min Son.

El historial general entre ambos seleccionados registra 15 enfrentamientos, entre amistosos y torneos como Copa Confederaciones y Juegos Olímpicos, con saldo de ocho triunfos de México, dos empates y cinco derrotas.

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En otra cuenta que excluye los duelos olímpicos, el registro total queda en 14 partidos: ocho victorias del ‘tri’, tres empates y cuatro caídas. El mayor número de goles de México ante Corea del Sur fue de cuatro y ocurrió tres veces, todas en partidos amistosos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - South Korea Training - Chivas Verde Valle, Guadalajara, Mexico - June 17, 2026 South Korea players listen to coach Hong Myung-bo during training REUTERS/Amanda Perobelli

México vs Corea del Sur: señales de transmisión del partido por el Mundial 2026

Los seguidores peruanos podrán sintonizar DSports, canal autorizado para transmitir en gran parte de Sudamérica. El partido también podrá verse en directo a través de DGO, disponible en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

A nivel internacional, cadenas como Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN incluirán el encuentro en su programación, garantizando que los hinchas de ambas selecciones puedan seguir el debut mundialista desde cualquier región.

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México vs Corea del Sur: horarios del partido por el Mundial 2026

El duelo en Perú iniciará a las 8:00 p.m., al igual que en Ecuador y Colombia. Para Chile, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Washington) y Canadá (Ottawa), la cita es a las 9:00 p.m. Mientras tanto, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, los aficionados podrán seguir el partido a las 10:00 p.m.

México vs Corea del Sur: alineaciones probables del partido por el Mundial 2026

- México: Rangel; Montes, Vásquez, Reyes, Gallardo; Lira; Fidalgo, Gutiérrez, Jiménez, Quiñones; Alvarado.

- Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Lee Ki-hyuk, Kim Min-jae; Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho; Lee Jae-sung, Lee Kang-in; Son Heung-min.