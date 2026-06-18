Roberto Sánchez desmiente a José Domingo Pérez y niega que Jorge Nieto le pidiera la PCM

El candidato de Juntos por el Perú desmiente las declaraciones de José Domingo Pérez y convoca a marcha en Lima tras perder ventaja en el conteo de votos de la ONPE. (Crédito: X/@Epicentro)

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó las declaraciones formuladas por su aliado político y exfiscal José Domingo Pérez, quien dejó entrever que el candidato de El Buen Gobierno, Jorge Nieto, habría solicitado la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a cambio de respaldar un eventual gobierno de izquierda.

Durante un evento realizado en el local de Juntos por el Perú, Sánchez fue consultado por la prensa sobre esas afirmaciones. En respuesta, negó con la cabeza y mostró un evidente gesto de desconcierto, descartando que Jorge Nieto le haya pedido ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, tal como sugirió Domingo Pérez en una reciente entrevista.

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Roberto Sánchez desmiente a José Domingo Pérez y niega que Jorge Nieto le haya pedido la presidencia del Consejo de Ministros a cambio de su apoyo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Desmienten a José Domingo Pérez

Al ser interrogado sobre las declaraciones del exfiscal, el líder de Juntos por el Perú no respaldó la versión de su aliado político y negó que haya existido una solicitud de Jorge Nieto para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en un eventual gobierno encabezado por su agrupación.

Con ello, Roberto Sánchez desmintió públicamente las afirmaciones de José Domingo Pérez y rechazó que el candidato de El Buen Gobierno haya condicionado su respaldo político a la entrega de un ministerio o de la jefatura de la PCM.

En la entrevista en la que realizó estas declaraciones, José Domingo Pérez había dejado entrever que Jorge Nieto habría solicitado la Presidencia del Consejo de Ministros como parte de un eventual acuerdo político. Sin embargo, esa versión fue descartada por el propio candidato de Juntos por el Perú.

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Roberto Sánchez niega declaraciones de José Domingo Pérez sobre Jorge Nieto. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

¿Qué dijo José Domingo Pérez?

En una reciente entrevista con Epicentro, el exfiscal José Domingo Pérez cuestionó al excandidato presidencial Jorge Nieto y lo acusó de “terruquear” a aliados políticos de Juntos por el Perú. Asimismo, planteó públicamente una interrogante sobre si Nieto Montesinos le solicitó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al candidato Roberto Sánchez al inicio de la segunda vuelta electoral.

“Sería bueno preguntarle al señor Jorge Nieto Montesinos si le solicitó la PCM a Roberto Sánchez al inicio de esta contienda de segunda vuelta, porque si esa fue su solicitud y la respuesta fue negativa, entonces tal vez se está justificando por qué inició esta campaña de terruquear a una opción democrática, que es lo que representaba Juntos por el Perú”.

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Al ser consultado sobre si contaba con pruebas, audios o alguna evidencia que sustentara esa versión, el exfiscal respondió que estaba “lanzando la pregunta” para que fuera el propio Jorge Nieto quien la respondiera. Además, sostuvo que en una conversación “hay dos interlocutores”, sin afirmar que contara con elementos de prueba que respaldaran su planteamiento.

El exfiscal José Domingo Pérez lanza una pregunta directa a Jorge Nieto Montesinos, sugiriendo que este habría solicitado la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a Roberto Sánchez, y que la negativa habría motivado una campaña de "terruqueo". (Crédito: X/@Epicentro)

Rechaza resultados y convoca a marcha

Durante la misma actividad, Roberto Sánchez también anunció que participará en la marcha convocada por Juntos por el Perú en “defensa del voto”, luego de que el conteo oficial de la ONPE confirmara que pasó al segundo lugar de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con los resultados oficiales al 100% del conteo de votos, Sánchez obtuvo el 49,889% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó el 50,111%, una diferencia de 40.602 votos a favor de la candidata de Fuerza Popular.

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El candidato de izquierda señaló que acompañará la movilización organizada por su agrupación política tras la publicación de los resultados oficiales de la ONPE, que confirmaron la ventaja de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.

Peru's presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque