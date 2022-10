Giuliana Rengifo se defiende ante críticas por su participación en ‘El Gran Show’: “Vivan su vida”

Giuliana Rengifo se defiende de las críticas. (Instagram)

Giuliana Rengifo no se quedó callada ante la ola de críticas que recibió por su participación en ‘El Gran Show’. Y es que, la cumbiambera fue convocada por Gisela Valcárcel para formar parte de su programa luego de que estuviera en el ojo de la tormenta por protagonizar un nuevo ampay de Magaly Medina.

Como se recuerda, la cantante fue captada besando al notario Paul Pineda, quien figura en RENIEC como un hombre casado. Sin embargo, la artista ha dejado en claro en varias oportunidades que él es un señor separado y que no ha hecho nada de malo.

A pesar de que, ya ha pasado algunos días de su escándalo, Giuliana Rengifo volvió a referirse sobre las intenciones de Magaly Medina de emitir dichas imágenes en plena transmisión en vivo de ‘El Gran Show’. “La información la quisieron tergiversar, ese notario sí está casado, pero en realidad está separado hace cinco meses. ¿Entonces qué quiso decir Magaly con esto? Simplemente fregar mi imagen, quiso lograrlo, pero no lo pudo hacer”.

Todo parece indicar que algunos usuarios no soportaron ver a la cantante de cumbia en el escenario del espacio sabatino y arremetieron en su contra. Ante ello, Giuliana Rengifo no dudó en mandar un contundente mensaje asegurando que le resta importancia a los comentarios negativos.

“Un saludo a todos los ardidos y ardidas, defensoras y defensores dizque de la verdad. Comenten, insulten, que yo en una los bloqueo y borro. Vayan a votar y no frieguen, caray”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, utilizó las historias de su cuenta oficial de TikTok para dejar en claro que sus detractores pierden el tiempo al crearse falsos perfiles para insultarla. Además, señaló que ella continuará con sus preparaciones para cada gala del reality y que nadie opacará su felicidad.

“Para toda la gente que se atreve a comentar cosas feas y bonitas, cosas que no saben o comentarios ofensivos, pierden tiempo. Hay gente que se crea cuentas, pero no van a hacer que me moleste. Tengo el alma tan limpia, tan hermosa que nadie va a opacar mi tranquilidad y felicidad. Por favor, sean felices y vivan su vida. Del resto yo me encargo y siempre, aunque les moleste, voy a decir la verdad y defenderme“, indicó.

Finalmente, agradeció el apoyo que ha recibido en las últimas horas. “Gracias a todos los que vieron el programa, me apoyaron. Fueron tres horas de ensayo para lo que presenté ayer en el show de Gisela. Ahora sí empieza el ensayo full, prometo dar lo mejor de mí”, agregó.

Giuliana Rengifo mandó advertencia a Magaly Medina

Giuliana Rengifo aprovechó las cámaras de ‘En Boca de Todos’ el último 21 de setiembre para enviarle un contundente mensaje a Magaly Medina. La cumbiambera le advirtió que tomará acciones legales si continúa hablando sobre su vínculo con Paul Pineda, pues ya ha dejado en claro que él es una persona separada desde hace algunos meses.

“Aténganse a las consecuencias, si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas. Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada hace varios meses, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie te ha sacado la vuelta ni se han metido en tu relación”, señaló.

