‘El Gran Show’: Gabriela Herrera sería la última concursante de esta nueva temporada

Gabriela Herrera sería la nueva integrante de 'El Gran Show'

Gabriela Herrera se convertiría en la décima participante de ‘El Gran Show’, quien sería presentada este sábado 8 de octubre en la segunda gala de la nueva temporada. Como se recuerda, en el estreno del programa, luego de la presentación de Melissa Paredes, Gisela Valcárcel no tuvo más tiempo al aire y tu que pasar a la sentencia.

Sin embargo, se desconocía quien sería la nueva integrante. Pero, este jueves 6 de octubre la popular ‘Señito’ compartió en sus redes sociales el adelanto de los ensayos de la última participante. En el video se le ve el cuerpo, el cabello y la ropa que tiene puesta, aunque no se logra distinguir se quien se trataría.

Pero, a través de Instarándula, el periodista Samuel Suárez compartió algunas similitudes que dejan entrever que se trataría de Gabriela Herrera. Según las seguidoras de esta cuenta en Instagram, la bailarina luce el mismo traje que se ve en el video.

Gabriela Herrera sería la nueva participante de 'El Gran Show'. (Instagram)

“Uy, no tengo nada contra la niña guapa, pero la verdad esperaba un jale más interesante. Ojalá Melissa no se ponga a llorar de nuevo y a Gisela no se le ocurra la segunda parte de la catarse para que ahora sí la presenten”, escribió Samuel Suárez en su espacio.

En el clip, se evidencian las similitudes en el vestuario. Incluso, el propio creador de Instarándula se animó a dar un consejo a quien graba estos videos para que no hayan más filtraciones de información como la que ocurrió esta vez. Este sábado 8 de octubre se emitirá la segunda gala a las 21:00 horas.

¿Quiénes son los 10 participantes?

Para la noche del estreno, se sabía que 10 personajes iban a integrar el show. Sin embargo, por una cuestión de tiempo solo se logró presentar a 9 de ellos y se tratan de Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, Melissa Paredes, Robotín, Dalia Durán, Dr Cappillo de América Hoy, Leysi Suárez y Santiago Suárez. Ante ello, Gisela Valcárcel anunció que en la segunda gala se conocerá a la participante número 10, que en este caso se conocería que es Gabriela Herrera.

Participantes de El Gran Show.

Relación con Samahara Lobatón

Tras el posible ingreso de Gabriela Herrera a la pista de ‘El gran Show’, dónde también se encuentra Samahara Lobatón, muchos han recordado su enemistad pública cuando eran parte de ‘Combate’. Pero, es importante precisar que la bailarina dejó en claro que esos distanciamientos habían terminado y tenían una buena relación.

Pese a que en cámaras discutían, Herrera confesó a Infobae que hubo un tiempo en el que lograron conversar y notaron que no había ningún motivo para llevarse mal, por lo que quedaron en muy buenos términos.

“Cuando empezó lo de ‘Combate’, no teníamos una buena relación de amistad con Samahara por un teléfono malogrado en producción. Empezaron a decir cosas de ella hacia mía y de mi hacia ella y no era cierto. Nos dimos cuenta por ese lado. En la competencia conversamos un poco más y después con el tiempo nos hicimos amigas. Nos llevamos súper bien. Nos saludamos, conversamos, la saludé cuando nació su bebé y en la TV también no hemos visto”, expresó la bailarina.

