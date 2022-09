Giuliana Rengifo y Magaly Medina: Todo los enfrentamientos que tuvieron durante la semana

Giuliana Rengifo y Magaly Medina. (Facebook

Las diferencias entre Giuliana Rengifo y Magaly Medina eran más que conocidas luego de que la cantante de cumbia confesara en noviembre del año pasado que había salido por un corto tiempo con Alfredo Zambrano, en ese entonces exnovio de la popular ‘Urraca’.

Por tal motivo, la conductora de ATV se la tenía jurada y no perdía la oportunidad para hablar mal de ella o calificarla de “snack”, ya que según ella, para su esposo no significó nada las salidas con la piurana.

Debido a ello, es que desde julio de este año, su producción de ‘Magaly TV: La Firme’ venía siguiendo un ampay entre Giuliana Rengifo y un notario pucallpino hasta que consiguió captarlos en besos y esas imágenes fueron difundidas el lunes 19 septiembre en su programa.

Además, la pelirroja resaltó que el notario Paul Pineda se encontraba casado hace 20 años, según su ficha de Reniec, con la fiscal, Katherine Tapia, con quien tiene tres hijos varones menores de edad.

¿De qué se trató el ampay?

El pasado fin de semana Giuliana fue invitada a un restaurante en Los Olivos para festejar su cumpleaños, tal evento lo organizó el notario Paul Pineda.

Según el clip se le ve llegando a la artista con sus amigas y luego cantan y bailan dentro local, terminada la fiesta al salir son captados besándose y con caricias. El abogado embarca en su taxi a la cantante y de nuevo le roba un beso.

Giuliana Rengifo besa apasionadamente a notario pucallpino que está casado con una fiscal. | Magaly Tv: La firme.

Giuliana Rengifo: “Magaly me quiere hacer daño”

Unas horas antes que se emita el ampay entre la intérprete y el notario pucalpino, ella aclaró para un diario local que solo son amigos y el letrado está separado.

“Paul es mi amigo y es un hombre separado, tengo pruebas de lo que digo. Además, yo estoy soltera. Todo está bien, gracias a Dios”, indicó Giuliana al diario El Popular.

La exponente de cumbia remarcó que Paul Pineda y ella solo están saliendo. “No tengo una relación con él, es mi amigo. No tengo una relación formal con nadie. Incluso, tengo una amistad con el hijo mayor de Paul”, acotó.

Para Giuliana, Magaly Medina solo busca hacerle daño con el informe presentado. “Sí, creo que Magaly me quiere hacer daño. Que investigue más antes de dañar honras. Él es separado”, aseguró.

Magaly Medina dice: “Yo no estoy ardida ni dolida por nadie”

Magaly Medina aclaró que sacar las mencionadas imágenes del ampay entre Rengifo y el notario no la hace una mujer ardida ni dolida. Por el contrario se siente identificada con la mujer (esposa del notario) que está siendo burlada por su marido.

“Este es el ampay que de repente puede decir: ‘Ah, Magaly seguro lo hizo porque está ardida, está dolida’. Yo no estoy ardida ni dolida con nadie. Primero, soy una mujer tan segura de mi misma que me considero tan inteligente y guapa, que no me comparo jamás con nadie, porque no hay que hacerlo. Las comparaciones en este caso son inútiles”, indicó.

Giuliana se defiende y dice: “Estás ardida, no superas que estuve con tu notario”

La intérprete de ‘Ay Corazón’ fue al programa de ‘Amor y Fuego’ para enviarle un mensaje directo a la ‘Urraca’, indicando no que no iba a permitir que manchen su honra y la intenten dejar como la que se metió en un matrimonio.

“Soy madre y una mujer soltera, nunca me he metido en una relación, no soy de destruir un hogar. Soy una mujer que tiene valores y a mí me da vergüenza Magaly, que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, no superas que estuve con tu notario”, dijo.

Asimismo, la cumbiambera le dijo a Magaly Medina que ella, a diferencia de Melissa Paredes, se encuentra dispuesta a responderle directamente, pues cuando se trata de defender su honor no hay nada que la detenga.

“Basta, ¿quieres ser directa?, entonces podemos conversarlo, pero por favor, deja de estar mancillando mi honra como mujer. Yo no soy Melissa Paredes que me quedo callada, no tengo rabo de paja, absolutamente, no tengo vicio alguno”, agregó.

Giuliana Rengifo se defiende y muestra pruebas para desmentir a Magaly Medina: “Mancilla mi honra”. | Amor y Fuego.

Magaly Medina: “Está desesperada y quiere vender su disco”

Magaly Medina indicó que la cumbiambera la menciona a ella y a su esposo porque quiere causar polémica ante los medios de comunicación y de esta manera “promocionar” su nuevo trabajo musical.

“Ella dale que dale, hay una obsesión. Yo me digo ‘¿acaso me odia?’ Para nada, yo me digo ‘pobrecita, está desesperada por fama y tiene que vender su disco’. Ya pues, se agarra de quien está encima y en el top”, indicó en tono sarcástico.

Por otro lado aclaró, que quien le pidió investigar a Giuliana Rengifo y el notario Paul Pineda fue la propia esposa Katherine Tapia, quien en julio les dijo que venían saliendo, inclusive les pidió que los grabaran saliendo de un hotel, al estilo Melissa Paredes.

Asimismo mostró conversaciones que mantuvo la fiscal de pucallpa y su equipo de producción donde calificada de “interesada” y sin “vergüenza” a la cantante.

Magaly Medina arremetió contra cantante durante la última edición de su programa.

Giuliana Rengifo: “Retráctate sino atente a las consecuencias”

El miércoles 21 de setiembre, Giuliana Rengifo se presentó en el magazine ‘En Boca de Todos’ para defenderse una vez más luego de que la periodista difundiera los chats que tuvo con la esposa de Paul Pineda.

La cumbiambera no se quedó callada y le advirtió a la ‘Urraca’ que tomará acciones legales si continúa hablando sobre su vínculo con el notario, pues ya ha dejado en claro que él es una persona separada desde hace algunos meses.

Además, reveló que la polémica que ha desatado su ampay ha afectado mucho a su familia y ocasionado que sus hijas sufran billying en el colegio.

“Aténganse a las consecuencias, si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas. Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada hace varios meses, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie te ha sacado la vuelta ni se han metido en tu relación”, sentenció.

Giuliana Rengifo hace advertencia a Magaly Medina y dice que sus hijas sufren bullying. | En Boca de Todos

Magaly Medina: “A mí ningún hombre me ha negado”

Magaly Medina fiel a su estilo no suelta a Giuliana Rengifo y emitió en su programa del miércoles 21 de septiembre, un informe con todos los escándalos que estuvo inmersa la exintegrante de ‘Agua Bella’.

La polémica periodista se burló de Giuliana, asegurando que se ha convertido en una de las mujeres más negadas del Perú, pues el notario pucalpino con el que fue captada besándose apasionadamente señaló que ellos solo son amigos.

“Esta mujer ya debe de estar acostumbrada a que la nieguen. Incluso el notario pucallpino se dio el lujo de decir que solo es su amiga, lo dijo como 50 veces. Qué feo se debe de sentir, yo entiendo ahora. No se debe de sentir muy bien. Debe de ser horrible”, añadió.

Magaly Medina a Giuliana Rengifo: “A mí nunca me han negado”. | Magaly Tv: La firme.

Finalmente, Medina señaló que ella nunca ha vivido en carne propia lo que le pasa a Rengifo, y es que a diferencia de la cantante de cumbia, la conductora de televisión aseguró que nunca la han negado.

“No sé lo que se siente, a mí ningún hombre me ha negado, nunca me ha escondido, así que no sé que se sentirá. Vamos a preguntarle mejor a alguien”, fue el último mensaje que dio la ‘Urraca’.

Giuliana Rengifo: “Deja de llamarme para entrevistarme”

La hija predilecta de Piura, luego de ver todo su historial de polémicas en televisión nacional, usó sus redes sociales para responder a Magaly Medina.

Ella expresó que está cansada de recibir llamadas de la producción de ‘Magaly Tv: La Firme’ para hacerle una entrevista porque ella no está dispuesta hablar para un reportaje de ese programa, al contrario quiere ir al set de televisión para verla directamente y comentarte todo el daño que le está haciendo.

“Deja de llamarme para entrevistarme. Aunque me gustaría verte la cara y mirarte a los ojos para decirte todo el daño que causa tu basura de programa”, posteó en una historia de su red social.

Mensaje de Giuliana Rengifo en su Instagram.

Por su lado, Magaly Medina, los últimos días ha dejado programas grabados y se encuentra de viaje con su esposo, Alfredo Zambrano por España. Pero no ha dejado de pronunciarse con respecto a lo sucedido con la cantante de cumbia.

La controvertida comunicadora compartió la imagen de una nota periodística donde difunden que se encuentra de viaje con su marido y encima de ello escribe un texto dedicado específicamente a todos sus ampayados, en alusión a Giuliana Rengifo.

“Mientras mis ampayados dan golpes de ciego... ¡disfruto mi vida! Ya el lunes atiendo ardidos por orden de llegada” fue lo que posteó en una historia de su Instagram.

Magaly Medina posteó mensaje dedicado a Giuliana Rengifo. (Instagram)

