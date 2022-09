Magaly Medina y su indirecta a Giuliana Rengifo: “El lunes atiendo a ardidas”

Magaly Medina se encuentra de viaje con Alfredo Zambrano. (Instagram)

En los últimos días Magaly Medina se ha encontrado en medio de la polémica por el sonado ampay que le realizó a Giuliana Rengifo. Muchos criticaron a la ‘Urraca’ por supuestamente haber querido dar a entender que la cumbiambera había sido descubierta con su esposo, el abogado Alfredo Zambrano.

Como se recuerda, en la promoción de este ampay, se anunció que la cantante había sido captada besándose con un notario que estaba casado. Finalmente cuando salieron las imágenes se descubrió que realmente se trataba de Paul Pineda, un letrado que vive en Pucallpa y que tiene un gran patrimonio.

Tras hacerse público este caso, Giuliana Rengifo salió a pronunciarse y señaló que Magaly Medina tiene algo personal contra ella, además que en todo momento intentó dejarla como la amante cuando en realidad el notario se encontraba separado de su esposa desde hace cinco meses.

Asimismo, pese a que su ampay dio de qué hablar durante varios días, la ‘Urraca’ decidió irse de viaje al lado de su esposo desde el jueves pasado, por lo que no salió al aire en vivo con ‘Magaly Tv: La firme’ y no respondió a la cumbiambera.

Ella no ha dudado en mostrarse en los últimos días más unida que nunca al lado de su pareja, con quien se ha tomado unas mini vacaciones por España, país en el que tienen varios amigos.

De esta manera la polémica periodista dejó en claro que pese a los comentarios negativos que ha tenido la cantante de cumbia ella sigue disfrutando de su vida de casada.

“Mientras mis ampayados dan golpes de ciego disfruto mi vida, ya el lunes atiendo a ardidas”, fue el comentario que dejó la popular ‘Urraca’ en su cuenta de Instagram en clara referencia a Giuliana Rengifo.

Como se recuerda, recientemente la cumbiambera confesó en una radio local que Alfredo Zambrano, actual esposo de la figura de ATV, la invitó a salir cuando él recién había retomado su relación con la ‘Urraca’, por lo que lo rechazó de manera inmediata.

Magaly Medina y su indirecta a Giuliana Rengifo. (Instagram)

Magaly Medina no pagaría sueldo a su esposo

Luego de conocer que Estrella Torres le da un sueldo a su novio por ser su manager, Magaly Medina no pudo evitar mostrar su indignación y señaló que ella jamás le daría un trabajo así a su esposo, además que no estaría dispuesta a brindarle un sueldo.

“Yo no le daría un sueldo a mi marido, estás loco tú. Esta es mi chamba, este es mi talento y yo no estoy para pagarle un sueldo a mi marido, mi marido me ayuda a mi como manager o me dice dónde diversificar mi dinero, no le voy a pagar por eso, eso lo hace de gratis”, comentó.

