José Cueto no aprueba viaje de Pedro Castillo al Vaticano: “Siempre que ha salido nos ha dejado mal”

En los primeros días del mes de octubre, el presidente Pedro Castillo emitió un pedido oficial al Congreso de la República para solicitar la autorización correspondiente que le permita realizar un viaje a Bélgica y el Vaticano, entre las fechas del 12 al 18 de octubre. La agenda del mandatario para su ausencia del país se debe a una serie de visitas de trabajo en la Unión Europea, además de reunirse con el papa Francisco.

El oficio emitido por el Poder Ejecutivo precisa que, la intención del gobierno central, es para sumarse a las jornadas colaborativas con otras naciones y organismos internacionales que tengan su sede en Roma. La documentación con firma de Castillo y del primer ministro, Aníbal Torres, fue enviada a la Mesa Directiva correspondiente que es liderada por el congresista José Williams, representante de Avanza País.

Reacciones en el Congreso

La oposición se pronunció ante la solicitud del presidente para realizar un nuevo viaje a Europa. Entre ellos, el congresista José Cueto expuso la postura del partido Renovación Popular por la visita al Vaticano.

Congresista dio sus impresiones sobre el pedido del presidente para iniciar un nuevo viaje en el 2022. (TVPerú)

En diálogo con la prensa, el parlamentario recibió la pregunta sobre la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo. Este respondió que su agrupación política no está de acuerdo con que vuelva a salir del país, considerando los últimos acontecimientos que dividió a los miembros del Congreso por su asistencia a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos..

Cueto precisó lo siguiente: “Nuestra bancada no va a votar a favor de que viaje. Ya lo ha dicho el vocero principal y yo también lo he dicho públicamente. No debe salir ya más el señor presidente del país. Las últimas veces que ha salido siempre nos ha dejado mal. No va a contar con nuestro voto”.

ACTUALIZACIÓN. El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció el lunes ante la Fiscalía, que le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno, pero se negó a responder acogiéndose a su derecho constitucional de guardar silencio.

También se dio a conocer que, al menos la mitad de la bancada correspondiente a Acción Popular, también votaría en contra del viaje a Europa.

Denuncia contra Pedro Castillo

Con el anuncio de que la Fiscalía juntará dos investigaciones contra el presidente, el congresista José Cueto emitió un comentario sobre la situación que estaría por vivirse en los próximos días.

“[Sobre una posible inhabilitación del jefe de Estado] Yo tengo las más altas expectativas de que eso proceda. Una más de las que ya tiene el señor Castillo y la gente que lo rodea. Eso da que, desde el Congreso, podamos ver finalmente a la gente que lo protegen o blindan, sino sobre todo para que la población se de cuenta de que estamos siendo manejados por un Ejecutivo que, de acuerdo a la misma Fiscalía, es una mafia”.

Seguir leyendo