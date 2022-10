Pedro Castillo continúa sin atender pedido de aumento de presupuesto al Ministerio Público para el 2023

Presidente Castillo es investigado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. (Infobae Perú).

Ante la falta de interés por parte del Poder Ejecutivo respecto a la falta de presupuesto necesario en el Ministerio Público para continuar con los procesos de investigación, el coordinador de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez, criticó la gestión de Pedro Castillo, y agregó que las investigaciones en su contra son parte del cumplimiento de las funciones de la entidad.

Según indicó el representante del organismo autónomo, su institución viene investigando al entorno cercano del mandatario, y que, aunque es lamentable, tienen que continuar haciéndolo porque de lo contrario estarían cometiendo el delito de omisión de funciones ante las denuncias que salen en los medios de comunicación.

“Si es que el Ministerio Público no abre la investigación frente a sucesos tan públicos estaríamos cometiendo delito de omisión de funciones. No es un capricho de la Fiscalía investigar al presidente, a los ministros o congresistas el tema está en que los medios de comunicación existen noticias de crímenes y según la constitución, nosotros que investigar desde el momento que tenemos la noticia criminal. No podemos hacernos de la vista gorda, debemos chocar con personas que están en el poder y lo tenemos que hacer”, mencionó el funcionario en entrevista con RPP Noticias.

Chávez dejó entrever que probablemente las investigaciones de la Fiscalía contra el jefe de Estado podría ser una de las razones por el que el Ejecutivo no tome la atención necesaria al pedido del Ministerio Público respecto al presupuesto. “Es muy difícil, pero lamentablemente nosotros no investigamos personas sino hechos”, señaló.

Proyecto del Ejecutivo los perjudica

En esa misma línea, Chávez Cotrina advirtió que el Ministerio Público no podría cumplir con las metas del próximo año debido al bajo presupuesto designado a esta entidad.

En ese sentido, explicó que la demanda necesaria y que solicitan asciende a S/ 8 937 millones; sin embargo, el proyecto de ley del Ejecutivo, solo les asigna S/ 2 786 millones.

“El problema es transversal, no vamos a cumplir con las metas que quisiéramos cumplir; sin embargo, nosotros seguimos trabajando con lo que tenemos. Este año por ejemplo ya hemos gastado de nuestro presupuesto el 70 % y a fines de año vamos a terminar el 100 %. El año pasado logramos gastar el 96 % del presupuesto en comparación con otras instituciones que no llegan ni al 30 %, entonces sí hay capacidad de gasto”, manifestó el último miércoles 05 de octubre.

“Una familia pobre en un país rico”

Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, expuso ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que, la brecha presupuestal del 69 % perjudica la continuidad e implementación de programas importantes; como el de protección y sanción de la violencia contra la mujer o la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, entre otros.

En su intervención el último miércoles por la mañana, Benavides señaló que la solicitud de aumento de presupuesto para su sector permitirá dotar de recursos al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y del Equipo Especial de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, entre otros; y fortalecer el Programa de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos.

“El Ministerio Público es una familia pobre en un país rico. Está en sus votos cambiar esta situación”, señaló Benavides en su solicitud a los integrantes de la Comisión de Presupuesto.

