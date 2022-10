Pedro Castillo pide autorización al Congreso para viajar a reunión con el Papa y representantes de la UE

Desde hace semanas, congresistas de oposición critican el próximo encuentro del mandatario peruano con en papa. Foto: AFP

El presidente Pedro Castillo cursó un oficio al Congreso de la República para que autorice una gira por Europa, donde tiene previsto reunirse con representantes de la Unión Europea y el papa Francisco.

En una carta enviada al titular de la Mesa Directiva, José Williams Zapata, el mandatario especifica que el itinerario será del 12 al 18 de octubre, y abarcará Bruselas, Bélgica, la Santa Sede y otros organismos Internacionales con sede en Roma.

El oficio, que también lleva la firma del premier Aníbal Torres, detalla que la visita a Bruselas ocurre por invitación de su par del Consejo Europeo, Charles Michel. Allí se reunirá también con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Dado que el relacionamiento con el bloque comunitario constituye un objetivo estratégico de la política exterior del Perú, se ha trabajado en el reforzamiento de esta vinculación mediante la negociación de dos instrumentos que se suscribirán durante esta visita presidencial: un Memorándum de Entendimiento para vigorizar el diálogo político y ampliar las áreas de cooperación y un Acuerdo Marco para la participación del Perú en las operaciones de gestión de crisis de la UE”, menciona el documento.

Asimismo, indica que Castillo tendrá “una audiencia privada con el Santo Padre” y luego se reunirá con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, quien cederá tres momias peruanas que actualmente se encuentran en los museos vaticanos.

“Esta visita constituye un reconocimiento del Estado peruano al relevante papel que la Iglesia Católica ha desempeñado como fuente de ayuda y cooperación, así como en la formación histórica, cultural y moral del Perú. En esa misma línea, se ha concertado también un encuentro con el secretario general de Caritas”, continúa el texto.

El mandatario también participará en la sesión de apertura del Foro Mundial de la Alimentación 2022, que se celebrará del 17 al 21 de octubre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de Roma y ahondará en soluciones para garantizar la seguridad alimentaria.

Castillo también se reunirá con el cardenal Pietro Parolin. Foto: AFP

Critican intención de viaje de Castillo al Vaticano

Desde hace semanas, congresistas de oposición critican el próximo encuentro del mandatario peruano con en papa. Uno de los legisladores fue José Cueto de la bancada Renovación Popular.

“El presidente no debe salir. Ha salido a dar unos discursos que han sido un desastre para la política exterior peruana. ¿Para qué va a ir al Vaticano? Hasta donde yo sé, el presidente Castillo ni siquiera es católico”, declaró ante la prensa.

La posición fue compartida por miembros de Avanza País, como Patricia Chirinos, quien señaló que Pedro Castillo representa mal al Perú.

“Nos hace quedar en ridículo, nos hace dar vergüenza y ahora no basta con eso, sino que nos quiere hacer entrar en conflictos con declaraciones que no sabe ni lo que lee. No voy a votar a favor porque incluso considero que también puede hacer quedar mal con el Papa”, indicó.

“Si es un asunto protocolar que no beneficia directamente al país, no tiene sentido en absoluto”, replicó, a su turno, Diego Bazán, de Avanza País.

