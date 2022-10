Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda: “De qué sirve vivir en una jaula de oro si no soy feliz”

El Gran Show: así fue el regreso de Melissa Paredes en la pista de baile. | América TV

Melissa Paredes reapareció en el programa de Gisela Valcárcel, ‘El Gran Show’. Este 1 de octubre, la modelo volvió a deleitar en la pista de baile, pero antes, se sometió a algunas preguntas de la conductora de televisión.

La expresentadora de ‘América Hoy’ se refirió una vez más al ampay que protagonizó hace casi un año, junto a su actual pareja Anthony Aranda, Como se recuerda, en ese entonces, Melissa Paredes aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Gisela Valcárcel reveló que en aquella oportunidad, decidió visitar a la actriz, a quien no dudó en aconsejar que se aleje del bailarín. Después de varios meses, la rubia recordó ese episodio, y le preguntó por qué decidió seguir con su relación siendo tan polémica.

“Porque los sentimientos van más allá de un qué pueden pensar los demás, si yo rigiera mi vida en qué pueden pensar los demás, yo no sería una persona feliz. De qué me sirve a mi vivir en una jaula de oro si no me siento feliz, si no estoy contenta, si no me siento viva, si no me siento alegre”, indicó bastante firme.

Al ser consultada por Gisela si Anthony le hacía sentir viva, la modelo no dudó explicar lo que el bailarín había hecho por ella. “Él es una persona maravillosa, le mando un beso gigante, ha estado en los peores momentos”, indicó Melissa Paredes.

Anthony Aranda y Melissa Paredes ya van a cumplir un año de relación. (Instagram)

Melissa Paredes rompe en llanto

A raíz del ampay y todo lo que desencadenó, Melissa relató - en medio de lágrimas - que Anthony Aranda jamás dejó de apoyarla.

“Mira Gisela, a mi me ha tocado interpretar papeles en la cual una mujer sufre mucho, yo te cuento que no había conocido el dolor, es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente, no podía ni comer, pero ahí estaba mi madre, estaba mi novio, apoyándome. Literal, abriéndome la boca para que coma. Hay muchas cosas que nadie ve, bajé mucho de peso y luego subí mucho”, detalló la joven, quien detalló que supo salir adelante gracias a sus seres queridos, terapias psicológicas y su red de ayuda.

Melissa Paredes aceptó que se equivocó al actuar como lo hizo cuando salió a la luz el ampay, que quizás lo más prudente era guardar silencio o haberlo enfrentado de otra forma. Sin embargo, todo lo toma como un aprendizaje.

En otro momento, la exchica reality se refirió a las críticas que ha recibido Anthony Aranda por no contar con la solvencia económica con la que goza Rodrigo Cuba, su exesposo. “A veces nos olvidamos de lo importante y a veces nos centramos en banalidades”, indicó.

“Quiero dar gracias a Dios porque él ha sido mi sostén durante todo este tiempo”, concluyó la exconductora de TV.

Melissa Paredes evita hablar sobre sus problemas legales en 'El Gran Show', pero se defiende. | América TV

