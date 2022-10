Gisela Valcárcel saca cara por Melissa Paredes y arremete contra Magaly Medina

Gisela Valcárcel lanza fuerte mensaje a Magaly Medina. La conductora de TV se refirió a los ataques que recibió de parte de la periodista. | América TV

La primera gala de ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel ha sorprendido a la audiencia no solo con el regreso de Melissa Paredes a las pantallas de la televisión tras su polémica con su exesposo Rodrigo Cuba, también porque la popular ‘Señito’ tuvo palabras de confrontamiento contra Magaly Medina.

Durante la presentación de Melissa Paredes en la pista de baile, la conductora del reality se animó a dedicarle unos segundos del show a su siempre detractora, Magaly Medina, a quien acusó de haberla dañado emocionalmente hace algunos años y de haberse burlado por las situaciones difíciles que en algún momento vivió.

Aprovechando el retorno de Paredes, de quien probablemente se escuche hablar en el próximo programa de ‘Magaly Tv La Firme’, Gisela Valcárcel dijo: “A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen. Hubo cosas que jamás fueron verdad, finalmente el éxito y el abrazo del público depende de lo que ellos sientan cuando te ven”.

La ‘Señito’ trajo al recuerdo cuando fue víctima de infidelidad, sin embargo, dijo que tuvo que soportar las críticas: “En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho”.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, sentenció.

La conductora de ‘El Gran Show’ señaló que quiso optar por tener a Melissa Paredes en su pista de baile porque considera que es “merecedora de compasión”.

“Y si estoy aquí con Melissa es porque en su momento a mí nadie me dijo ‘qué cosas eran verdad o no’ y porque han quedado casi como mitos y puedo decir hoy en día después de mucho tiempo, y ya siendo madre, abuela, que alguna vez dijeron que a mí me podía gustar una mujer. ¡Qué payasada!”, mencionó.

Gisela Valcárcel envía mensaje a los auspiciadores de Magaly Medina

Siguiendo con su mensaje directo a Magaly Medina, Gisela Valcárcel aseguró que no busca ofender a la conductora de ATV, sino que busca hacer un llamado a la reflexión a quienes auspician el programa de la popular ‘Urraca’, mencionando un discurso similar al de Jazmín Pinedo.

“Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero ¿sabes?, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión a los medios, a los anunciantes, y decirles que: los anunciantes así como permiten mi presencia en el escenario, permiten esto. Los dueños de los canales permiten esto, permiten lo que sucede”, arremetió la presentadora de ‘El Gran Show’.

Cabe mencionar que, mientras la ‘Señito’ decía estas palabras en defensa propia y de Melissa Paredes, Giuliana Rengifo no pudo evitar sentirse identificada con el tema y las cámaras del programa la captaron llorando. Como se recuerda, hace unas semanas, el programa de Magaly Medina la ampayó besándose con un notario casado de Pucallpa y recibió muchos ataques en las redes sociales producto de sus hechos.

La cumbiambera se conmovió por confesión de Melissa Paredes a Gisela Valcárcel.

SIGUE LEYENDO