Magaly Medina, Tula Rodríguez y más figuras que ya emitieron sus votos en las Elecciones 2022

Figuras del espectáculo peruano que cumplieron con su deber cívico. (Captura)

Este domingo 02 de octubre se vivió las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y algunas figuras de la farándula peruana no dudaron en utilizar sus redes sociales y compartir con sus seguidores algunas de sus opiniones tras cumplir con su deber cívico.

Uno de los personajes del espectáculo peruano que ha causado gran relevancia con su presencia en su local de votación ha sido Magaly Medina. Y es que, algunos medios de comunicación aprovecharon la oportunidad de tener cerca a la popular ‘Urraca’ para preguntarle sobre el mensaje que le envió Gisela Valcárcel este sábado 1 de octubre, en el estreno de ‘El Gran Show’.

Las primas imágenes de la periodista cumpliendo con su labor fueron emitidas en el portal de Instarándula. “Magaly saliendo de la universidad San Martín de Porres en la Molina”, escribió la usuaria que le envió la foto de la conductora dejando el recinto acompañada de la Policía Nacional.

Magaly Medina emitió su voto. (Instarandula)

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria dejó saber que ya emitió su voto en compañía de su hermano y padre Sergio Baigorria, quien está postulando a la alcaldía de Chaclacayo y ha recibido el apoyo de su hija en las distintas campañas que ha realizado en las últimas semanas.

“Ya votamos y ¿tú?”, escribió la popular ‘Rubia de Gamarra’ sobre una fotografía posando feliz al costado de su papá y otro ser querido.

Alejandra Baigorria emitió su voto. (Instagram)

Florcita Polo también utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus más de 300 mil seguidores que le tocó asistir a un colegio que estaba muy lejos de su domicilio. Además, se mostró muy emocionada por las Elecciones Municipales y Regionales, pues recordó que se está lanzado como regidora del distrito de La Molina.

“Les cuento que me ha tocado votar en un lugar súper lejos. Decirte que si aún no vas a votar, que vayas temprano (...) Todos a cumplir con nuestro deber cívico. Para mi es un día especial porque me estoy lanzando como regidora y todo lo dejo en manos de Dios y de mi padre. Yo sé que él quiso que yo postule”, dijo mientras caminaba al aula.

Florcita Polo emitió su voto. (Instagram)

Luciana Fuster acudió a su centro de votación junto a su madre y hermana. La chica reality compartió imágenes de la cola que tuvo que hacer para llegar a la ánfora así como de la vestimenta que utilizó. “Me vestí de rojo y blanco sin querer queriendo”, escribió sobre la foto de su buzo.

Luciana Fuster emitió su voto. (Instagram)

La carismática Susy Díaz inició su día acudiendo a su local de votación para ejercer su derecho a voto. La figura del espectáculo peruano fue abordada por las cámaras de ATV y se animó dar unos consejos a los candidatos a la Alcaldía de Lima, así como sus populares dietas que espera pongan en práctica.

“He visto que le dieron caldo de patasca. Yo le daría la dieta del caldo de patasca, hacerlo después de una huasca”, precisó como la dieta de Daniel Urresti. “Él tiene que comer todo, está flaquito. He visto que con su enamorada estaba comiendo caldo de gallina. Debe hacer una dieta de todo. La dieta del arroz con pato, comer a cada rato”, agregó como la dieta de George Forsyth.

La excongresista se mostró entusiasmada por regresar a las urnas a emitir su voto. (ATV)

María Pía Copello, Tula Rodríguez y Carlos Álvarez también cumplieron con su deber cívico. Los personajes de la farándula peruana utilizaron sus redes sociales para dejar saber que sí han ejercido su derecho a votación. La influencer acudió a su centro acompañada de su madre Lucha Copello, mientras que la conductora de ‘En Boca de Todos’ se fue sola, pues aseguró que ‘vota cerca a su casa’.

El comediante comentó a la prensa que notó un gran ausentismo en el proceso electoral. “He notado un gran ausentismo ha esta hora de la votación, lo cual es preocupante, imagínese si el voto no fuera obligatorio o facultativo habría una gran ausencia y eso se debe a que la gente está muy decepcionado, muy defraudada, hay una gran desazón de la población en todo el país, de cómo ha llegado las cosas de esta clase política tan decadente, tan falsa, tan mentirosa, tan hipócrita, y sobre todo corrupta y ladrona”, dijo el humorista.

María Pía Copello y su madre emiten su voto. (Instagram)

Tula Rodríguez emite su voto. (Instagram)

Carlos Álvarez emite su voto. (Difusión)

