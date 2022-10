Las dietas de Susy Díaz para los candidatos a la Alcaldía de Lima

“La dieta de las elecciones, tienes que cumplir con tus obligaciones”. La carismática Susy Díaz inició su día acudiendo a su local de votación para ejercer su derecho a voto en estas Elecciones Municipales y Regionales 2022, evento que permitirá conocer a las nuevas autoridades que dirigirán parte del territorio nacional.

Fiel a su estilo, la excongresista que llevó el número 13 en su campaña, se animó a dar unos consejos a los candidatos a la Alcaldía de Lima, así como sus populares dietas que espera pongan en práctica. La carrera para ocupar este cargo público enfrenta a 7 ciudadanos habilitados por el JNE y ONPE.

“¿Sabes la dieta del voto? Cuando yo doy mi voto causo alboroto. Espero con ansias el flash electoral”.

Candidatos a la alcaldía de Lima expusieron sus propuestas en el debate municipal 2022 (ANDINA/Andrés Valle)

Dieta para Daniel Urresti

“He visto que le dieron caldo de patasca. Yo le daría la dieta del caldo de patasca, hacerlo después de una huasca”, precisó la autora de la frase “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”. Sumó que también debería hacer la dieta de la sandía, “hacerlo todos los días”.

Dieta para George Forsyth

Sobre el desayuno que le podría recomendar, contestó: “Él tiene que comer todo, está flaquito. He visto que con su enamorada estaba comiendo caldo de gallina. Debe hacer una dieta de todo. La dieta del arroz con pato, comer a cada rato”.

“A él le dicen el Ken, entonces, creo que ha nacido con suerte”.

Dieta para Rafael López Aliaga

Siguiendo con su cuota de humor, Susy Díaz le recomendó al representante de Renovación Popular que haga la dieta de la jamonada, “no comer nada. Él si tiene que estar light, puras verduras y ensaladas”.

La excongresista se mostró entusiasmada por regresar a las urnas a emitir su voto. (ATV)

Cábalas y consejos para los candidatos de Lima

La también empresaria fue consultada por las cámaras de ATV sobre las cábalas que podría sugerir a los postulantes que buscan quedarse con la victoria de las elecciones 2022.

“Empezar con el pie derecho. Yo empecé yendo a misa. Me fui a las 7:00 a.m. a la iglesia, porque ya no hay misa a las 9 u 11. Eso siempre inculco, hay que volvernos más espirituales, pedirle a Dios. Uno con Dios, nadie contra uno. La humildad no cuesta nada, y siendo humilde uno llega lejos”, precisó Díaz.

Susy Díaz en la política

Luego de alcanzar la fama en Perú por participar en programas humorísticos en la televisión, a inicios de 1995, Susy Díaz se unió al partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA), el cual fue fundado por el excongresista Julio Chu Mériz.

Sus antecedentes que se unieron a la hoja de vida fue el de haber laborado como secretaria en Panamericana Televisión, puesto que abandonó cuando recibió la propuesta para convertirse en vedette.

Fotos de Susy Díaz. (Instagram)

Tras inscribirse de manera oficial, inició su campaña, siguiendo las sugerencias de una periodista, Iris Samanamud, quien le dio la idea de imitar a la italiana Cicciolina, una actriz de cine para adultos que expuso sus senos en sus apariciones públicas.

Ella transformó el concepto, y escribió el número 13 en su nalga izquierda. Por este hecho recibió una ola de críticas, pero no fue impedimento para que gane un curul. Su paso por el Congreso no pasó desapercibido, ya que presentó 140 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados. Por esta participación, hasta la fecha, sus fanáticos le han pedido en reiteradas oportunidades que retome su rol en la política.

