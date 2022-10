Elecciones 2022: Gonzalo Alegría señala que “tristemente” aceptará los resultados de las elecciones

Gonzalo Alegría votó en Surco (TV Perú)

El candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría Varona, ejerció su voto en las elecciones municipales y regionales 2022, en Complejo Deportivo El Tanque San Roque, en el distrito de Surco, y a su salida manifestó que aceptará los resultados de estos comicios “tristemente”.

“Tristemente sí (aceptaré los resultados de las elecciones). Hasta la OEA me lo preguntó el otro día, que si me iba a picar. ‘La democracia es tan grande que hasta consagra el derecho a equivocarnos’, decía Charles Chaplin. Ojalá que el pueblo peruano no se equivoque porque ha sido muy manipulado por una campaña difamatoria que prefiero no mencionar”, señaló a la prensa.

Además, hizo un llamado a votar por personas que sean trabajadoras y “que saquen adelante a Lima”. “Tienen que votar, por favor. Porque si no elegimos bien después nos lamentamos tanto. Ya no es una cuestión de márquetin político, es una cuestión de responsabilidad ciudadana”, comentó Gonzalo Alegría.

También dijo que su desayuno electoral fue en una olla común de Villa María del Triunfo. “Como había varias ollas alrededor, de paso fue a ver las otras (...) Cuando uno quiere ser alcalde tiene que escuchar a los vecinos”, expresó.

Gonzalo Alegría votó en Surco.

Resultados oficiales de la ONPE

El sábado, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que este domingo entre las 22:00 y 23:00 horas saldrán los primeros resultados del proceso de elecciones regionales y municipales que se desarrollará en todo el país.

“Esperamos tener resultados para mostrar a la ciudadanía porcentajes interesantes entre las 22:00 y las 23:00 horas, aunque más cercano a las 22:00 horas”, declaró a RPP.

Además, indicó que esperan cerrar las mesas por lo menos desde las 17:15 horas, debido a que en algunos casos debe terminar de atenderse a la población que está aún en los centros de votación.

“Luego pasaremos a un proceso de escrutinio de votos, siempre con la presencia de personeros de las organizaciones políticas a los cuales invito a que estén presentes en cada uno de nuestras más de 84,000 mesas de sufragio y deben llevarse una copia del acta de escrutinio y puedan comparar esa acta con la información que nosotros colgamos”, expresó.

