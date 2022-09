Gonzalo Alegría: PJ le prohíbe al candidato comunicarse con su hijo por presunta agresión sexual

Gonzalo Alegría estuvo en una transmisión en Facebook con Ricardo Belmont.

El candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría Varona, no podrá acercarse a su hijo ni mantener ningún tipo de comunicación luego de conocerse la presunta denuncia de abuso sexual contra el joven que reside en España.

Así lo designó el 21 Juzgado de Familia de Lima, quien ordenó al postulante de Juntos por el Perú no mantener ningún nexo con su primogénito. Además, en esta resolución se solicita que el aspirante al sillón municipal de la capital se someta a “evaluación seguida de una terapia psicológica”.

“Debiendo reportar al Juzgado el resultado de la misma, sin perjuicio de remitirse copias al representante del Ministerio Público para la formulación de la denuncia respectiva por la comisión del delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad”, se lee en el documento al que accedió La República.

Poder Judicial emita dictamen contra Alegría. Foto LR

Gonzalo Alegría se defiende

El candidato de Juntos por el Perú, se pronunció hace unos días y se defendió de los ataques en su contra, asegurando que él no ha tocado a su hijo.

“Como he mencionado anteriormente, yo no tengo denuncias. #Yosíestoylimpio. Y como candidato a la alcaldía, me manifiesto buscando ser siempre #transparente y poder contar con su #confianza siempre. La denuncia que hace mención la periodista Laura Grados es falsa, tal documento -en el que se me acusa de violencia sexual- no existe”, sostuvo el integrante de Juntos por el Perú.

“Lamentablemente, se trata un problema ocasionado por mi hijo, quien se vio envuelto en disputas legales por bienes e -influenciado por su madre- inventó una historia que le permitiera obtener patrimonios en España”, agregó.

Como se recuerda, de acuerdo a un reportaje de Nativa, se reveló parte del testimonio que el joven de 21 años, a quien llamaron “Bartolomé” para proteger su identidad, brindó a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro.

(Andina)

En la denuncia, que fue archivada debido a que la víctima dejó el país para refugiarse en España, se lee que “Bartolomé” acusa a Alegría Varona, primero, de maltratarlo de forma física y psicológica, para posteriormente dejar en claro que lo ha agredido sexualmente.

Aparte de ello, “Bartolomé” narró que los amigos cercanos del hijo del escritor Ciro Alegría también le hacían propuestas de índole sexual. “Una vez le dijo a X que subiera a mi habitación desnudo, X empezó a lamerme y tocarme, yo me sentí muy asqueado. Felizmente, no ocurrió nada más allá, él no me gustaba, yo no quería, yo estaba muy triste e incómodo, pero siempre tuve miedo a mi padre”, se lee en la denuncia.

“Quiero dejar en claro, antes que nada, que he sido objeto de una campaña de difamación por parte de ciertas personas y que voy a reservar un tiempo a lo largo del debate para aclarar a los electores por qué eso no es cierto, porque yo creo que es fundamental que los candidatos respondan a criterio público, morales y éticos”, mencionó Gonzalo Alegría.

