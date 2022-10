Esposa de Daniel Urresti considera que hubo una campaña “asquerosa” contra su pareja

Juanita Pastor critica campaña contra su esposo (América TV)

Juanita Pastor, esposa del candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, consideró la mañana de este domingo, día de las elecciones, que hubo una campaña “sucia” y “asquerosa” contra el postulante de Podemos Perú, principalmente durante las últimas semanas.

“Estas últimas semanas han sido muy agotadoras tanto física como mentalmente. Ha sido una campaña demoledora, muy cruenta. Ha sido una campaña muy sucia. Me refiero a mi esposo, porque contra los demás candidatos no ha pasado nada”, dijo a la prensa, desde la puerta de su domicilio en La Molina, donde estuvo acompañada de su esposo.

“Especialmente, contra el ‘general del pueblo’, ha sido una campaña asquerosa totalmente. Como esposa y como familia, con mis hijas y mis nietos, nadie nos ha reivindicado ni nadie se preocupa de nosotros o me preguntas si yo he llorado o no he llorado, o si mis hijas sufren o no sufren”, agregó.

Además, aseguró que acusan a su esposo “de cosas horrorosas y terribles” y manifestó que ellos son los afectados. “Como se dice, la procesión se lleva por dentro”, indicó.

Juanita Pastor y Daniel Urresti (América TV)

Por otro lado, Juanita Pastor se mostró optimista con los resultados de este domingo y espera que sean favorables a su esposo. También indicó que acompañaría a Daniel Urresti al desayuno electoral que tendrá en San Juan de Lurigancho.

Desayuno electoral

En tanto, vecinas del agrupamiento Las Rocas, zona José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho, se levantaron muy temprano para preparar, en ollas comunes, patasca, una sopa típica de la sierra, con la que esperan al candidato Daniel Urresti para su desayuno electoral.

Las vecinas del lugar indicaron que este plato, hecho a base de mote, mondongo y res, no fue un pedido expreso de Urresti, sino que ellos estaban preparando lo que usualmente desayunan, ya que me la mayoría de ciudadanos de la zona son migrantes de la sierra.

“Nosotros estamos dando un desayuno tal como nosotros los provincianos comemos”, declaró una de las vecinas, natural de Cerro de Pasco, a América Noticias.

Resultados oficiales

El sábado, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que este domingo entre las 22:00 y 23:00 horas saldrán los primeros resultados del proceso de elecciones regionales y municipales que se desarrollará en todo el país.

“Esperamos tener resultados para mostrar a la ciudadanía porcentajes interesantes entre las 22:00 y las 23:00 horas, aunque más cercano a las 22:00 horas”, declaró a RPP.

Además, indicó que esperan cerrar las mesas por lo menos desde las 17:15 horas, debido a que en algunos casos debe terminar de atenderse a la población que está aún en los centros de votación.

“Luego pasaremos a un proceso de escrutinio de votos, siempre con la presencia de personeros de las organizaciones políticas a los cuales invito a que estén presentes en cada uno de nuestras más de 84,000 mesas de sufragio y deben llevarse una copia del acta de escrutinio y puedan comparar esa acta con la información que nosotros colgamos”, expresó.

SEGUIR LEYENDO