Magaly Medina se enfrentó en vivo con Robotina Peruana y la mandó a callar: “Ciérrenle el micro”. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina se enfrentó a la Robotina Peruana por intentar menospreciar el dolor que sentía la Robotina al enterarse que su pareja Robotín le había sido infiel. La ‘Urraca’ dejó en claro que ella no tolera a las mujeres que tienen un comportamiento poco ético.

Todo empezó cuando la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ le dijo a la Robotina que no debía salir en defensa del artista después de su deslealtad, pues finalmente su imagen se iba a ver afectada.

En medio de este consejo, la Robotina Peruana intervino y señaló que su colega de trabajo no era la única afectada en esta situación. Estas palabras ocasionaron que Magaly Medina enfurezca y le diga de todo en ese momento.

“Una chica que sabe que hay una relación pública de este hombre, se va, se cita con él y se acuesta con él. A ella no le importó un pepino que ella tuviera enamorada. Eso es cierto Jesenia, a ti no te importó nada”, le comentó.

En su defensa, la joven peruana se defendió asegurando que ella estaba segura que en ese momento Robotín no estaba en una relación con Robotina, esto pese a que su romance era público. “Él no estaba con ella”, dijo.

“Ay mamita, tú no tienes un pelo de tonta. Tú no tienes ningún tipo de valores, a ti te importó dos pepinos que tuviera enamorada. Hay muchas mujeres como tú. Él no te debía respeto a ti”, fue la respuesta de la ‘Urraca’.

Al notar que la polémica periodista la quería dejar como la amante y también buscaba burlarse de ella, la Robotina Peruana señaló que ella era una mujer soltera, además que estaba estudiando.

“Yo estoy estudiando mi carrera de análisis químico y a mí no me gusta que vengan a hablar y burlarse de mí”, comentó. Asimismo, Magaly Medina le respondió: “Te vas a la cama con el primero que te lo propone sabiendo que él tenía enamorada. Eso no habla nada bien de ti, de una mujer”.

Robotín y Jessenia Velásquez. (Facebook)

En medio de este enfrentamiento Robotina tomó la palabra y señaló que la única afectada con toda esta situación era ella, pues finalmente a ella le han sido infiel y todo el Perú ahora lo sabe.

Sin embargo, la Robotina Peruana aseguró que su colega no era la única que ha sido afectada con esta situación. “No eres la única afectada”, aseguró, ocasionando que Magaly Medina no lo tolere más y mande a cortar su micro.

“Tu papel de víctima no te queda para nada. Ciérrenle el micro porque su papel de víctima no le queda para nada. A mí no me gustan las chicas de moral fácil, a mí de verdad no me gustan las run runas”, señaló la conductora de televisión.

SEGUIR LEYENDO