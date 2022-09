Yahaira Plasencia sufrió percance en Iquitos: le jalaron el cabello antes de subir al escenario

Yahaira Plasencia sufre percance en Iquitos | Instarándula

Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las artistas peruanas más populares del momento, por lo que muchos fans pierden la cabeza cuando ven a la cantante de salsa en vivo y en directo. Justamente esto sucedió durante el cierre de campaña de Somos Perú, donde la ‘Reina del totó’ formó parte sin imaginar que su presencia causaría un gran alboroto.

El portal ‘Instarándula’, del periodista Samuel Suárez, difundió imágenes de la salsera a punto de subir al escenario. Debido a la muchedumbre, Plasencia tuvo que ser resguardada por miembros de seguridad del evento, quienes se aseguraron que nadie tocara a la intérprete de ‘Dime’. Sin embargo, una fanático logró burlar el cerco humano para hacer de las suyas.

Tal y como se puede observar, un asistente jaló con fuerza el cabello de Yahaira Plasencia, llegando incluso a capturar con su mano parte de sus extensiones. La ex Son Tentación no le quedó otra que intentar zafarse y continuar con su camino, no sin antes expresar su dolor con una mueca. “No, con las extensiones no se metan”, comentó el popular ‘Samu’.

Recordemos que este jueves 29 de septiembre fue el último día para que los candidatos a la alcaldía de Lima realicen sus mítines. Varios de ellos han apostado por incluir a artistas nacionales en sus cierres de campaña, a fin de llamar la atención de la ciudadanía y así conseguir más votos.

Yahaira Plasencia se presentó en Iquitos este jueves 29 de septiembre.

Mandó carta notarial

La expareja de Jefferson Farfán quiere mantenerse alejada de los escándalos y enfocarse en su carrera musical. Por eso, decidió enviarle una carta notarial al chileno Pancho Rodríguez, quien dio a entender en diversos medios de comunicación que la salsera era la responsable de sus problemas con la oficina de Migraciones.

Recordemos que al competidor de ‘Esto es Guerra’ se le prohibió retornar al Perú por un plazo de cinco años por haber participado en la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia. Desde entonces, Rodríguez dejó entrever que la salsera le habría pedido a un político con el que salía que le haga el “favor” de impedir su ingreso a territorio nacional.

Pancho Rodríguez se rectificó por haber insinuado que Yahaira Plasencia estuvo involucrada en su problema con Migraciones.

Ahora que está de vuelta en Lima, la ‘Patrona’ se comunicó con sus abogados para pedirle al chico reality que se retracte, pues ella se había sentido aludida en todo momento. “Yo me rectifico de lo que haya dicho en ese programa (Dilo Fuerte). No sé si me tengo que rectificar en nombre de los medios de comunicación que la hayan mencionado. Acá me piden que me rectifique y eso estoy haciendo”, se disculpó el ‘Pitbull’.

Recordemos que ambos fueron ampayados en una situación cariñosa por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ a finales de 2021. Pancho Rodríguez negó algún tipo de relación con la salsera, resaltando que solo eran amigos. No obstante, cuando tuvo su problema legal con Migraciones, dio a entender que sí había pasado algo entre ellos; sin embargo, las cosas no resultaron como él quería porque se enteró que, supuestamente, la salsera estaba saliendo al mismo tiempo con un excongresista.

