Oleajes de muy fuerte intensidad amenazan la costa peruana: alerta roja de la Marina de Guerra activa protocolos de prevención

Las olas llegaron alcanzar los 7 metros durante el maretazo que se registró en Piura. - Crédito: Difusión

La Marina de Guerra del Perú (MGP), a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió una alerta por oleajes anómalos que afectarán el litoral peruano entre el sábado 6 y el martes 9 de junio.

El aviso, dado a conocer en el contexto de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, señala que estas condiciones climáticas coincidirán con la jornada electoral, lo que podría complicar los desplazamientos hacia las regiones costeras.

El Aviso Especial de Oleaje N.º 22-26 detalla que el fenómeno climático presentará distintas intensidades según la zona. En la costa norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé un incremento de oleaje moderado la tarde del domingo 7, intensificándose a fuerte en la madrugada del lunes 8, para luego decrecer progresivamente.

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En el litoral centro, el oleaje ligero del suroeste subirá a moderado desde la noche del sábado 6 y alcanzará nivel fuerte la mañana del domingo 7, antes de disminuir el martes 9 de junio.

El litoral sur, comprendido desde San Juan de Marcona hasta Tacna, será el más afectado. El pronóstico indica que el oleaje ligero se incrementará a moderado la noche del sábado 6, avanzando a fuerte en la mañana del domingo 7 y alcanzando muy fuerte intensidad (alerta roja) en la noche del mismo día. Posteriormente, la intensidad bajará a fuerte el lunes 8, regresando a niveles moderados y ligeros conforme avance la semana.

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Recomendaciones y acciones preventivas

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre medidas de protección, evitando la exposición al fenómeno para reducir riesgos de accidentes y daños materiales.

Entre las recomendaciones, se incluye la suspensión de actividades portuarias y de pesca, el aseguramiento de embarcaciones y el retiro de flotas pequeñas hacia tierra firme. También se recomienda evitar actividades deportivas y recreativas en las playas, así como acampar cerca de las zonas costeras durante el periodo de oleaje.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) anunció que mantendrá el monitoreo sobre los departamentos del litoral, en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN.

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Esta vigilancia busca garantizar información oportuna tanto para autoridades como para la ciudadanía. La alerta emitida tendrá vigencia hasta el jueves 11 de junio y se enfocará especialmente en las áreas con playas abiertas o semiabiertas, consideradas más vulnerables ante la fuerza del oleaje.

El llamado de las autoridades apunta a que el aviso sea asumido con responsabilidad por los gobiernos locales para proteger a vecinos, deportistas y visitantes, en especial en un contexto donde la movilidad ciudadana aumenta debido al proceso electoral.

La coincidencia entre la jornada de votación y el fenómeno marítimo exige máxima coordinación entre los organismos de emergencia y los encargados de la seguridad pública.

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El desarrollo del proceso electoral y la seguridad en las zonas costeras dependerán de la aplicación rigurosa de las medidas preventivas propuestas por la Marina de Guerra, el INDECI y el COEN, en un esfuerzo conjunto para minimizar el impacto de los oleajes anómalos durante un fin de semana clave para la democracia peruana.