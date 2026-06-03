Keiko Fujimori llama a Roberto Sánchez “Frankenstein político” y señala que está “hipotecado a Pedro Castillo y Antauro Humala”

Keiko Fujimori calificó a Roberto Sánchez como un “Frankenstein político” tras la presentación de un nuevo plan de gobierno consensuado con otras fuerzas políticas para la segunda vuelta

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó este martes como un “Frankenstein político” al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, tras la presentación de un nuevo plan de gobierno que, según explicó, fue consensuado con otras fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

“El señor Sánchez cambia de planes como de discursos a cada rato. Como diría el comediante (Groucho) Marx: ‘Tengo mis principios y si no te gustan, pues acá tengo otros’”, declaró en diálogo con periodistas después de un mitin en Huacho.

“La foto de ayer, con todas estas personas que han estado en diferentes gobiernos, demuestra una repartija más. En realidad, es un Frankenstein político”, agregó.

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Durante una conferencia de prensa realizada en días previos, Sánchez mostró su equipo de trabajo técnico, integrado por decenas de personas, entre ellas los exministros Pedro Francke, Anahí Durand, Manuel Rodríguez Cuadros y Hernando Cevallos, todos con experiencia en la gestión de Pedro Castillo (2021-2022).

Fujimori cuestionó la variedad de figuras que integran el equipo técnico de Sánchez, señalando que incluye exministros del gobierno de Pedro Castillo y especialistas de distintos sectores

El candidato también incluyó a reconocidos especialistas como Gustavo Guerra García, Walter Ayala, José Domingo Pérez, Gianina Avendaño, Óscar Dancourt, Giovanna Vásquez, Duberlí Rodríguez, Andrés Alencastre y Sinesio López.

Entre las modificaciones del nuevo programa destaca la decisión de respetar los tratados de libre comercio suscritos por el país, un punto que Sánchez había propuesto revisar durante la campaña.

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“Esta es la oferta, el programa de consenso, que reúne no solamente a Juntos por el Perú, sino a todos aquellos convocados para apoyar su candidatura en la segunda vuelta, buscando coincidencias para solucionar los principales problemas”, expresó.

Fujimori también fue consultada sobre la decisión de su contrincante de recibir los resultados de la segunda vuelta en el penal de Barbadillo, donde cumple condena Castillo, su aliado político.

El nuevo programa de Sánchez incorpora la decisión de respetar los tratados de libre comercio, pese a que durante la campaña había propuesto revisarlos

“El hecho que él vaya a recibir los resultados en Barbadillo muestra lo hipotecado que está el señor Sánchez tanto a Pedro Castillo como a Antauro Humala (jefe etnocacerista). Eso es un triunvirato. Será un gobierno de los tres y, lamentablemente, el señor Sánchez es una mala imitación de Pedro Castillo”, señaló.

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Humala salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.

Tras salir de prisión fundó su partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), partido cuya inscripción fue rechazada por los organismos electorales.

Ante ese escenario, el líder etnocacerista acordó una alianza con Sánchez para que sus integrantes formasen parte de la listas electorales al Parlamento del partido Juntos por el Perú, pero ninguno de ellos salió elegido en la votación celebrada los pasados días 12 y 13 de abril.

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