El quechua llega a tu celular: Minedu presenta app gratuita para aprender la lengua originaria y la cultura andina

El Ejecutivo dispuso que las clases serán virtuales obligatoriamente el 11, 12 y 13 de noviembre. - Crédito: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu), en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), ha lanzado una plataforma digital que busca fortalecer el aprendizaje y la revitalización del quechua sureño variante Collao.

Esta herramienta gratuita, disponible tanto en versión web como en aplicación móvil, está dirigida a estudiantes, docentes y familias de regiones como Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua y Arequipa, y ya se encuentra en fase piloto beneficiando a más de 5000 escolares de 102 instituciones educativas en Cusco y Puno.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, explicó que la iniciativa convierte la tecnología en un aliado de la educación intercultural bilingüe. El objetivo es que las nuevas generaciones mantengan vivo el quechua y fortalezcan su identidad, aprovechando la riqueza cultural de los Andes. Según el Minedu, la inversión en educación intercultural bilingüe supera los S/12 millones para 2025, alcanzando a más de 1.2 millones de estudiantes y 102.000 docentes en todo el país.

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El aplicativo, denominado Lenguas OEI, puede descargarse de manera sencilla desde la tienda virtual Play Store. Una vez instalado, permite avanzar por unidades y lecciones que combinan vocabulario, audios, imágenes y actividades interactivas.

Los contenidos no solo enseñan el idioma, sino que también refuerzan aspectos vinculados a la cultura andina, la identidad, los valores comunitarios y las experiencias cotidianas de los alumnos.

(Infobae)

Cómo funciona la aplicación y qué beneficios ofrece

Para empezar a usar el aplicativo, el estudiante debe buscar “Lenguas OEI” en su tienda de aplicaciones y descargarlo en su smartphone o tableta. El sistema ofrece lecciones organizadas en módulos, cada uno con ejercicios de selección, asociación, ordenamiento de palabras, repetición y grabación de voz. La plataforma proporciona retroalimentación inmediata ante respuestas incorrectas, motivando el aprendizaje autónomo y continuo.

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A medida que los usuarios completan las actividades de cada nivel, desbloquean nuevos contenidos, lo que asegura una formación progresiva y estructurada. Adicionalmente, se pueden descargar materiales para estudiar sin conexión y se facilita el seguimiento del avance personal mediante un sistema de logros e insignias.

El lanzamiento del aplicativo coincide con la conmemoración del Día Nacional de Lenguas Originarias, celebrado cada 27 de mayo, y forma parte de una estrategia nacional para la conservación de idiomas ancestrales como el quechua, aimara, ashaninka e iskonawa.

El Minedu, según sus informes, ha producido hasta el momento 410 títulos en 42 lenguas originarias y planea sumar 537 títulos más para 2026, ampliando el alcance de la educación intercultural en el país.

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Dentro del aplicativo, los estudiantes encuentran herramientas que facilitan no solo la adquisición del idioma, sino también la conexión con la memoria colectiva y los saberes tradicionales. Este recurso digital se suma a otros programas promovidos por el Minedu y la OEI, orientados a docentes y directores de diversas regiones.

El acceso gratuito y el enfoque inclusivo de “Lenguas OEI” responden a la necesidad de acercar la educación digital y la revitalización lingüística a las comunidades más alejadas. El Ministerio de Educación invita a la población interesada a descargar la aplicación y formar parte del movimiento que busca mantener vivas las lenguas originarias en el Perú.

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