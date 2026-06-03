Tatiana Astengo critica a Keiko Fujimori tras el debate y advierte: "Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?"

Tatiana Astengo cuestiona a Keiko Fujimori en redes sociales tras el debate presidencial, destacando episodios familiares y su impacto político. (Instagram Tatiana Astengo / Keiko Fujimori)

La actriz Tatiana Astengo, conocida por su papel de Reina Pachas en ‘Al fondo hay sitio’, lanzó un duro mensaje contra la candidata presidencial Keiko Fujimori durante la noche del debate del 31 de mayo, en el que la lideresa de Fuerza Popular se midió con Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

A través de su cuenta de X, Astengo compartió una imagen que recopilaba episodios de los conflictos familiares de Fujimori y la acompañó con una pregunta directa al electorado.

“Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?”, escribió la actriz de 58 años, en una publicación que se viralizó rápidamente en redes sociales en medio de la polarización política que caracteriza la recta final de la campaña electoral. En otro mensaje complementario, Astengo añadió: “No quiso ni a su familia. ¿Crees que va a querer a los peruanos?”.

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Astengo insta a los votantes a considerar los antecedentes familiares y políticos de Keiko Fujimori antes de emitir su voto en la segunda vuelta electoral. (X Tatiana Astengo)

La publicación hizo referencia a una serie de episodios que marcaron la trayectoria política y familiar de Fujimori: el rol que habría tenido en el desplazamiento de su madre, Susana Higuchi, durante la dictadura de Alberto Fujimori; su oposición al indulto de su padre; y la denuncia que ella y su entorno interpusieron contra su hermano, Kenji Fujimori.

También mencionó su distanciamiento de su expareja, Mark Vito. Astengo sostuvo que estos antecedentes deben ser considerados por los ciudadanos al momento de decidir su voto en la segunda vuelta del 7 de junio.

El debate que encendió las redes sociales

El intercambio más tenso del debate presidencial ocurrió en los minutos finales, cuando Roberto Sánchez dirigió un cuestionamiento directo a Fujimori sobre sus relaciones familiares. “Yo sí sé respetar a mi madre”, afirmó el candidato de Juntos por el Perú, subrayando que la fortaleza para gobernar proviene del respeto a los vínculos familiares.

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La publicación viral de Astengo recuerda el papel de Keiko Fujimori en la destitución de su madre Susana Higuchi durante la dictadura de Alberto Fujimori. (Instagram Tatiana Astengo / Keiko Fujimori)

Sánchez también señaló que ese principio es un reflejo de la integridad necesaria para conducir un país. La respuesta de Keiko Fujimori fue inmediata y cargada de indignación: “Qué pena, qué poco hombre es usted”. Sánchez no cedió y cerró su intervención con una apelación a la ciudadanía: “Yo me someto al ojo crítico, a la verdad, al respeto, pero sobre todo a la ética y la verdad”, comentó.

Las declaraciones de Astengo se sumaron a una ola de reacciones de figuras públicas que tomaron posición en las horas posteriores al debate, en un contexto electoral marcado por una diferencia mínima entre ambos candidatos en las encuestas.

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Voces del periodismo y la opinión pública

Las críticas a Keiko Fujimori no se limitaron al mundo del espectáculo. El periodista Federico Salazar también se pronunció duramente sobre la gestión parlamentaria del fujimorismo en días previos, calificándola de “desastre” y señalando que la bancada de Fuerza Popular “destruyó este país, las instituciones” durante su mayoría en el Congreso en 2016, cuando contaba con 73 congresistas.

Periodistas como Federico Salazar y César Hildebrandt expresaron fuertes críticas al fujimorismo, influyendo en la polarizada opinión pública peruana.

Por su parte, el periodista César Hildebrandt anunció un cambio de postura: después de haber declarado que viciaría su voto, rectificó públicamente tras ver el debate. “Cometí un error. El voto viciado no es la mejor opción. Lo mejor será impedir en las urnas que el fujimorismo tenga plenos poderes”, afirmó en su pódcast semanal.

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Hildebrandt argumentó que Roberto Sánchez enfrentaría “límites impuestos por la democracia”, mientras que Fujimori “ha dicho que quiere gobernar como su padre y todos sabemos que su padre no tuvo límites”.

Perfiles de los candidatos y el contexto electoral

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 51 años, llega a su cuarta postulación presidencial como lideresa de Fuerza Popular. Licenciada en Administración de Empresas por Boston University y con un máster en Administración por Columbia University, inició su vida pública en los años 90 como primera dama a los 19 años.

Su plan de gobierno, bajo el lema “Perú con Orden”, propone seguridad con patrullaje reforzado y mega penales, disciplina fiscal con una meta de déficit del 1% del PBI, y atracción de entre USD 5000 y 7000 millones anuales en inversión privada para generar más de 500 000 empleos formales.

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Los aspirantes a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)

Roberto Helbert Sánchez Palomino, de 57 años, es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con una maestría en Políticas Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo y actualmente ejerce como congresista.

Su agenda plantea una Asamblea Constituyente, acceso libre a universidades, un salario mínimo docente de S/ 5.500 y elevar el presupuesto educativo del 6% al 10% del PBI en cinco años. Afronta un proceso judicial por presunto falseamiento de aportes y un expediente que le atribuye el presunto desvío de S/ 280.000 de recursos partidarios.

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La segunda vuelta electoral está programada para el domingo 7 de junio de 2026, con más de 27 millones de ciudadanos convocados a las urnas. En la primera vuelta del 12 de abril, Fujimori obtuvo 2.877.678 votos (17,18%) y Sánchez 2.015.114 (12,03%). Los últimos sondeos ubican a Fujimori con una ventaja mínima sobre su rival, en un escenario que varios analistas califican como demasiado estrecho para anticipar un resultado.