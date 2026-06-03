Desarticulan banda criminal que alquilaba mototaxis para la venta de droga por delivery en Huaycán

La Policía Nacional desarticuló en Huaycán a una banda dedicada a la venta de droga por delivery que operaba con mototaxis en la zona de Horacio Ceballos, donde realizaban el “paqueo” y el reparto de estupefacientes desde las cuatro de la tarde. En el operativo se detuvo a sus integrantes y se incautaron vehículos, droga, teléfonos y diversos insumos usados para el empaquetado. Fuente: Latina Noticias

Un operativo policial en Huaycán terminó con la captura de una banda criminal que operaba el negocio de la droga como si fuera un sistema de delivery con mototaxis. La intervención se ejecutó en la zona de Horacio Ceballos y permitió detener a los integrantes en su base de operaciones.

El operativo se apoyó en el uso de dos drones, una herramienta clave para ubicar a los presuntos implicados dentro de un edificio de seis pisos, donde la vigilancia directa resultaba limitada para los agentes.

Según informó el comandante Segundo Casimiro Navarro, comisario de Huaycán, a Latina, la organización operaba con tres motocares tipo torito para repartir la droga desde las cuatro de la tarde. En el operativo se incautaron vehículos, teléfonos y cientos de envoltorios, además de marihuana y utensilios usados para el “paqueo”.

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Un conductor de mototaxi tipo torito rojo recibe discretamente un pequeño paquete de una persona de pie en una calle urbana oscura durante la noche, sugiriendo una transacción clandestina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarticulan banda dedicada a la venta de droga por delivery

El comandante Segundo Casimiro Navarro explicó que la captura de la banda se concretó por la vigilancia aérea con dos drones, solicitados a personal de inteligencia de la región para reforzar el seguimiento del objetivo. “La intervención fue gracias a la tecnología en la utilización de dos drones”, señaló en declaraciones a Latina.

De acuerdo con el jefe policial, el principal obstáculo era la ubicación exacta de los investigados dentro del inmueble donde operaban. “El objetivo era muy difícil poderlo vigilar, toda vez de que se encontraba en un edificio desde seis pisos y no podíamos saber en qué habitación o departamento se encontraban”, detalló.

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Con el apoyo de los drones, los agentes lograron sostener la vigilancia sin alertar a los sospechosos y definir el momento de la intervención en Horacio Ceballos, donde, según la Policía, se realizaba el “paqueo”, es decir, el acondicionamiento de la droga para su venta.

Imágenes muestran el material incautado tras la captura de una banda de narcotráfico en Horacio Ceballos y la vigilancia aérea con drones que permitió su detención. (Composición: Infobae Perú)

Navarro afirmó que la banda fue detenida “en su totalidad”: cuatro varones y una mujer. La intervenida, precisó, era la conviviente del cabecilla y cumplía tareas de apoyo dentro del grupo.

Como resultado de la operación, la Policía reportó la incautación de tres motocares, cinco celulares, 287 quetes, 11 quetes de marihuana, cinco relojes y utensilios vinculados al embalaje: “la coladera y el rallador, las cucharas y papel que utilizaban para poder realizar el envoltorio”, enumeró el comandante.

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Alquilaban mototaxis para operar red de delivery de droga en Huaycán

La modalidad, según la versión policial, combinaba preparación en una base y reparto a domicilio. “Hacían el paqueo en su base, luego salían a repartir a partir de las cuatro de la tarde en tres motocares tipo torito en la modalidad de ruteo. Llevaban la droga en el motocar y lo iban a dejar a domicilio”, explicó Navarro.

El comandante describió un esquema de control interno que asignaba funciones específicas a los vehículos. Indicó que una mototaxi roja era utilizada como punto de supervisión por el presunto cabecilla, identificado por el oficial como alias Jefferson o “el Loco”. “Él es el que se quedaba en el punto medio y vigilaba y supervisaba el trabajo de las otras dos… para que al final de la jornada le puedan rendir cuenta del dinero vendido, de las drogas vendidas”, sostuvo.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de drones, capturaron a una banda de narcotraficantes compuesta por cuatro varones y una mujer, quienes operaban en el distrito de Horacio Ceballos. (Composición: Infobae Perú)

Sobre el origen de los vehículos, el jefe policial señaló que no eran propios, sino alquilados, una práctica que —según dijo— busca reducir el rastro directo hacia los implicados. “Ahora la delincuencia ha aprendido no utilizar sus propios vehículos alquila vehículos”, afirmó. Añadió que el propietario de la unidad roja se presentó a la comisaría y refirió que Jefferson pagaba el alquiler diario: “era cumplido todos los días en pagar sus treinta y dos soles”.

Navarro también atribuyó un rol operativo a la conviviente del presunto cabecilla, a quien ubicó como parte de la logística y vigilancia. “Era parte de la logística, era parte también los ojos y oído de Jefferson, porque de la terraza visualizaba si en la parte exterior habían policías o personas extrañas”, declaró. Incluso señaló que ella registraba en video parte de las actividades: “Ella filmaba a su pareja cuando estaba paqueando”.

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Respecto de los antecedentes, el comandante indicó que dos de los detenidos, Víctor y Javier, registraban antecedentes por conducir en estado de ebriedad. Sobre el presunto cabecilla, añadió: “Es un joven de veinte años que ha estado en el ejército peruano”, mientras que la conviviente “tiene diecinueve años”.

Tras la captura, los detenidos quedaron en investigación. “Están en proceso de investigación por quince días… y luego son puestos a disposición del Ministerio Público y posteriormente del Poder Judicial”, precisó Navarro.