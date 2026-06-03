Día Mundial de la Bicicleta: la fecha que promueve un transporte limpio y accesible con impacto en salud, ciudades e inclusión social

Cada 3 de junio, el calendario internacional incorpora el Día Mundial de la Bicicleta como una convocatoria a mirar a un medio de transporte de uso cotidiano desde una perspectiva pública: movilidad, salud y acceso.
La efeméride nació en 2018, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoció la vigencia y la utilidad de la bicicleta, a la que describió como un recurso de traslado sencillo, accesible, confiable y compatible con el cuidado del ambiente.
La decisión fijó una fecha única para promover políticas y acciones que faciliten su incorporación a la vida urbana y rural, con especial atención a la seguridad vial. La bicicleta, con dos siglos de presencia en distintas sociedades, quedó asociada a una agenda que incluye reducción de emisiones, menor congestión y mejoras en el bienestar físico y mental.
PUBLICIDAD
Desde cuándo se celebra y qué estableció la resolución de 2018
El Día Mundial de la Bicicleta comenzó a conmemorarse en 2018 y quedó establecido para el 3 de junio. La proclamación se formalizó el 12 de abril de 2018, cuando la Asamblea General aprobó la resolución identificada como A/RES/72/272. En ese marco, el organismo destacó la “singularidad, longevidad y versatilidad” de la bicicleta y subrayó su aporte como medio de traslado sostenible y de bajo costo.
La resolución planteó objetivos concretos: alentar a los Estados y a otros actores a impulsar el uso de la bicicleta para apoyar el desarrollo sostenible, reforzar la educación de niños y jóvenes —incluida la educación física—, promover la salud y prevenir enfermedades. También vinculó el pedaleo con metas sociales más amplias, como facilitar la inclusión y promover valores de convivencia.
PUBLICIDAD
En la misma línea, el texto remarcó la necesidad de que la bicicleta tenga lugar en la planificación de la movilidad, con énfasis en condiciones seguras para ciclistas y peatones. En la práctica, esto se traduce en infraestructura y diseño urbano que reduzcan riesgos en la circulación cotidiana, además de campañas y medidas que prioricen la seguridad vial.
Dentro del ecosistema de documentos asociados, Naciones Unidas también incorporó antecedentes y materiales sobre actividad física y desarrollo sostenible. En ese marco, el organismo señaló que la mejora del “transporte activo” —caminar, pedalear y utilizar transporte público— no se limita a un tema sanitario: puede impactar en costos y equidad, en especial para sectores urbanos que no pueden acceder a vehículos propios.
PUBLICIDAD
Por qué se celebra: salud, movilidad y acceso a servicios
La conmemoración del 3 de junio apunta a instalar un mensaje central: la bicicleta ofrece beneficios que exceden el plano recreativo. Naciones Unidas enmarcó la jornada en dos ejes: el impacto en la salud y su papel dentro de sistemas de transporte más limpios y eficientes.
En términos sanitarios, el organismo señaló que la actividad física moderada aporta beneficios amplios. Dentro de ese grupo incluyó caminar y montar en bicicleta. La referencia abarcó mejoras generales en el bienestar y reducciones de riesgo asociadas a enfermedades. En el mismo enfoque, destacó que ofrecer infraestructura segura para estas prácticas puede convertirse en una vía para mejorar la equidad en salud.
PUBLICIDAD
En términos de movilidad, la bicicleta fue presentada como una herramienta que contribuye a un aire más limpio y a menor congestión. El planteo incluyó un punto social: el uso de la bicicleta puede facilitar el acceso a educación, atención sanitaria y otros servicios para poblaciones vulnerables, al reducir barreras económicas y de disponibilidad de transporte.
Además, Naciones Unidas conectó la agenda ciclista con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al señalar que un sistema de transporte sostenible es clave para reducir desigualdades y reforzar la lucha contra el cambio climático. La bicicleta, como vehículo sin emisiones directas, se ubicó dentro de ese marco como una alternativa viable en trayectos urbanos y periurbanos.
PUBLICIDAD
La organización también valoró la realización de rodadas y actividades comunitarias como forma de fortalecer la salud física y mental y fomentar una cultura de la bicicleta. La propuesta, en ese sentido, no se limitó a un gesto simbólico de calendario: apuntó a estimular prácticas sostenidas y políticas públicas que las respalden.
La bicicleta como símbolo de dos siglos y el llamado a infraestructura segura
Naciones Unidas fundamentó su declaración en la continuidad histórica del vehículo, al señalar que la bicicleta lleva dos siglos en uso y conserva vigencia por su adaptabilidad. Ese dato se integró a una argumentación que combinó tradición y utilidad contemporánea: un medio simple, económico y compatible con metas ambientales.
PUBLICIDAD
En ese marco, el llamado a infraestructura segura ocupó un lugar central. La organización sostuvo que atender las necesidades de ciclistas y peatones resulta necesario para abordar problemas de movilidad urbana, mejorar la seguridad vial y contribuir a reducir emisiones asociadas al crecimiento de las ciudades. El señalamiento incluyó una dimensión práctica: sin condiciones seguras, el cambio hacia modos activos pierde escala.
El enfoque internacional también mencionó que, el 15 de marzo de 2022, la Asamblea General adoptó otra resolución sobre la integración del uso generalizado de la bicicleta en los sistemas de transporte público a favor del desarrollo sostenible. Esa referencia reforzó la continuidad del tema dentro de la agenda de Naciones Unidas, con la bicicleta como elemento incorporable a políticas de transporte más amplias.
PUBLICIDAD
En paralelo, la difusión de la efeméride en sitios de referencia sobre fechas internacionales mantuvo el mismo núcleo: el 3 de junio busca dar visibilidad al valor de un medio de transporte saludable y ecológico, asociado a la reducción de contaminación y a acciones frente al cambio climático. La idea se apoya en una premisa simple: la bicicleta funciona como herramienta de movilidad y como actividad física, con impacto directo en la vida cotidiana de las ciudades.
Más Noticias
Legisladores de América Latina y Europa piden investigar irregularidades en las elecciones de Perú y garantizar derecho al voto
Parlamentarios internacionales señalaron que los reportes sobre mesas de votación y locales cerrados ameritan una revisión técnica y jurídica del proceso
Tatiana Astengo critica a Keiko Fujimori tras el debate y advierte: "Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?"
La exactriz de 'Al fondo hay sitio' publicó en X un mensaje sobre los conflictos familiares de la candidata presidencial y su comentario se movió con fuerza en redes en plena campaña electoral
Keiko Fujimori afirma que en gestión de Pedro Francke en el MEF hubo desplome de inversión: “Genera absoluta desconfianza”
La lideresa de Fuerza Popular cuestionó la labor del exministro de Economía y sostuvo que, bajo su dirección, el sector privado dejó de invertir y miles de empleos se perdieron
Desarticulan banda criminal que alquilaba mototaxis para la venta de droga por delivery en Huaycán
El operativo se apoyó en dos drones que permitieron ubicar a los presuntos implicados dentro de un edificio de seis pisos, facilitando su intervención en Huaycán. Se incautaron mototaxis, droga y materiales usados para el empaquetado de las sustancias
Pamela Franco y Christian Cueva dejan Perú antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Todo a tu lado es mejor”
La cantante compartió románticas imágenes junto al futbolista desde un paradisíaco destino de playa mientras su expareja se prepara para contraer matrimonio civil este 2 de junio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD