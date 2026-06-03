Mariela Arévalo, expareja de Miguel Trauco se pronuncia tras el ampay: hace anuncio y se enfoca en su carrera

La conductora Magaly Medina lee en vivo la carta notarial y la denuncia policial por acoso que le interpuso el futbolista Miguel Trauco, quien intenta prohibir la difusión de imágenes suyas captadas durante la madrugada. ATV/ Magaly TV La Firme.

Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco, reapareció tras el ampay que vinculó al futbolista con otra mujer dentro de una camioneta BMW en plena madrugada, y lo hizo con un mensaje que apuntó a otro frente: su carrera. En sus redes sociales, la actriz compartió publicaciones relacionadas con ensayos y confirmó su participación en el estreno de una obra teatral.

El episodio se produjo luego de que ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera imágenes del jugador de Sport Boys junto a una joven en un vehículo estacionado en una calle de Miraflores, en un informe emitido la noche del lunes 1 de junio. En paralelo, Trauco publicó un comunicado para sostener que no había cometido una infidelidad y que su relación ya había terminado.

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El comunicado de Miguel Trauco tras el ampay

Tras la difusión del reportaje, Miguel Trauco se pronunció a través de Instagram y aseguró que estaba soltero desde hace un periodo previo al registro televisivo. En su mensaje, el futbolista afirmó que no mantenía una relación sentimental en la actualidad y que estaba concentrado en su familia, su carrera y proyectos personales.

“Ante cualquier información que pueda difundirse hoy, quiero aclarar que llevo tres meses soltero. Actualmente, no mantengo ninguna relación sentimental y estoy enfocado en mi familia, mi carrera y mis proyectos personales. Gracias por el respeto y la comprensión”, fue el texto que compartió.

El jugador también había intentado frenar la difusión del material, según lo expuesto en el propio programa, mediante el envío de dos cartas notariales. La situación amplificó el interés mediático del caso, porque el reportaje terminó saliendo al aire pese a esas advertencias.

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Miguel Trauco es ampayado con una mujer: imágenes muestran que ambos permanecieron juntos dentro de una camioneta. Captura: Magaly TV La Firme.

Qué mostró el informe de ‘Magaly TV: La Firme’

El reportaje reconstruyó una secuencia registrada durante la madrugada posterior a un encuentro deportivo de Sport Boys. De acuerdo con la narración del programa, una camioneta BMW intentaba estacionarse en una calle poco transitada de Miraflores y llamó la atención por el tiempo que tardó en maniobrar.

Las cámaras captaron a un hombre que descendió del vehículo y luego fue identificado como Miguel Trauco. El informe sostuvo que el futbolista se colocó al volante, estacionó la camioneta y se trasladó hacia la parte posterior, donde también permanecía una joven.

Según el registro difundido, ambos estuvieron varios minutos en los asientos traseros. Luego, las puertas posteriores se abrieron y el jugador salió primero, mientras la mujer descendió por el lado opuesto. En imágenes emitidas por el programa, se observó a la joven acomodándose la ropa y quedándose unos segundos junto al vehículo. Después, ambos conversaron y se despidieron con un abrazo. Trauco se retiró del lugar y la joven quedó conduciendo la camioneta BMW.

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El programa señaló que el vehículo pertenecería a Karla Arce Pazos, identificada como la mujer que acompañaba al futbolista esa madrugada.

Magaly Medina no se quedó callada y respondió con todo a la carta notarial del futbolista Miguel Trauco, quien intentó impedir la difusión de un ampay. La conductora lo cuestionó por anunciar su soltería justo antes de la emisión de las imágenes que lo muestran con otra mujer de madrugada. ATV/ Magaly TV La Firme.

La respuesta de Magaly Medina y el cruce por la denuncia

Antes de presentar el informe, Magaly Medina dedicó parte de su programa a responder a los señalamientos de Trauco, quien lo denunció por presunto acoso y por una supuesta vulneración de su intimidad. La conductora rechazó esas afirmaciones y sostuvo que el registro se produjo de manera casual.

Medina también cuestionó la insistencia del futbolista en impedir la emisión de imágenes grabadas entre las dos y las cuatro y media de la madrugada, sobre todo después de que él mismo afirmara estar soltero desde hace tres meses. El programa, además, expuso una supuesta contradicción entre lo declarado por Trauco ante la Policía —según la conductora— y lo mostrado por las imágenes.

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Tras el ampay de Miguel Trauco, Magaly Medina lo acusa de mentir sobre lo ocurrido aquella madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

La reaparición de Mariela Arévalo: foco en el trabajo y anuncio de estreno

En medio del ruido mediático, Mariela Arévalo volvió a publicar en redes sociales. Sus mensajes no se centraron en la polémica: más bien, mostraron una agenda vinculada a su actividad artística y al cierre de un proceso de ensayos.

“Últimas acotaciones antes de la función de mañana”, escribió en una de sus stories de Instagram, en referencia a una presentación. Horas después, compartió un video en el que aparece junto a una compañera dentro de un auto, escuchando música y saludando a cámara.

En esa secuencia, Fiorella Lissetti se escucha diciendo: “Bueno, ya terminamos los ensayos. Mañana ya es la presentación”. Arévalo, por su parte, reforzó el mensaje con una frase corta y enfática: “Es hoy, es hoy”.

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Luego, su compañera amplió la idea con un tono de cierre de temporada o de culminación de proceso: “Después de tantos ensayos, risas, textos, reuniones y salidas, por meses… hoy es nuestra final, así que a disfrutarla y a divertirnos en esto tan bello que es la actuación”.

Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco, reaparece tras ampay al futbolista con otra mujer en camioneta y hace emotivo anuncio.