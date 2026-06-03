Elecciones 2026: ¿Se puede votar con DNI azul, electrónico o amarillo este 7 de junio?

DNI azul, amarillo y electrónico 2025: trámite en Reniec, cómo cambiar el que ya tengo y cuánto demora| Andina

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará este domingo 7 de junio y miles de ciudadanos todavía tienen dudas sobre qué documentos serán válidos para identificarse en las mesas de sufragio. A pocos días de la jornada electoral, una de las consultas más frecuentes está relacionada con el uso del DNI azul, el DNI electrónico y el DNI amarillo, especialmente entre quienes no han renovado su documento o recién alcanzaron la mayoría de edad.

La incertidumbre también alcanza a los electores cuyos documentos se encuentran vencidos, deteriorados o en proceso de actualización. Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió diversas disposiciones excepcionales para garantizar la participación ciudadana durante este proceso electoral. Conocer cuáles son los documentos aceptados y en qué casos se podrá sufragar resulta clave para evitar inconvenientes el día de la votación.

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¿Se puede votar con DNI azul, DNI electrónico o DNI amarillo en la segunda vuelta?

Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Sí. El Reniec ha confirmado que los ciudadanos podrán identificarse para votar utilizando el DNI azul o el DNI electrónico (DNIe) durante la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

La entidad recordó que ambos documentos son plenamente válidos para ejercer el derecho al sufragio y que los miembros de mesa están facultados para aceptar cualquiera de estas versiones como medio oficial de identificación.

Además, una resolución jefatural emitida por Reniec dispuso una medida excepcional para este proceso electoral, permitiendo que los ciudadanos también puedan sufragar con su DNI vencido, siempre que el documento permita identificar claramente al elector.

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Esto significa que los ciudadanos que tengan un DNI azul caducado o un DNI electrónico vencido, ya sea en sus versiones 1.0, 2.0 o 3.0, podrán acudir a las urnas sin inconvenientes.

La medida busca evitar que miles de personas pierdan la oportunidad de participar en la elección debido al vencimiento de su documento de identidad. Según cifras de Reniec, más de 1,8 millones de peruanos tienen actualmente el DNI vencido o próximo a vencer.

En el caso del DNI amarillo, utilizado por los menores de edad, también existe una disposición especial. Reniec autorizó que los ciudadanos que ya cumplieron 18 años y aún no realizaron el cambio al documento de adulto puedan votar utilizando este documento.

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La autorización aplica únicamente para quienes forman parte del padrón electoral de las Elecciones Generales 2026, es decir, aquellos ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad hasta el 12 de abril de este año y fueron incorporados oportunamente al registro electoral.

La entidad precisó que esta medida busca garantizar el ejercicio del derecho al voto y evitar que trámites pendientes de actualización documental limiten la participación de los jóvenes electores.

Qué documentos no sirven para votar este 7 de junio

Un DNI peruano con el sello de 'VENCIDO' se muestra frente a un cartel de 'Segunda Vuelta', ilustrando la problemática de documentos caducados de cara a las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Reniec flexibilizó algunas reglas respecto al vencimiento de los documentos, existen otros casos en los que los ciudadanos no podrán sufragar.

Uno de ellos corresponde a quienes intenten identificarse mediante una fotografía del DNI en el celular, una copia impresa o una versión digital almacenada en otro dispositivo. Las autoridades electorales han reiterado que el voto solo puede ejercerse presentando el documento físico.

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Tampoco será válido presentar el pasaporte, la libreta electoral antigua o cualquier otro documento distinto al DNI.

De igual forma, los comprobantes de trámite, constancias de renovación, tickets de recojo o colillas entregadas durante la gestión de un nuevo documento no sustituyen al DNI físico y no serán aceptados en las mesas de sufragio.

Otra duda frecuente surge cuando una persona pierde o sufre el robo de su documento antes de las elecciones. En estos casos, la denuncia policial tampoco permite votar. Si bien puede servir posteriormente para justificar una eventual inasistencia ante las autoridades electorales, no reemplaza al documento de identidad exigido para emitir el voto.

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Reniec también recordó que el estado físico del documento es importante. Si el DNI se encuentra gravemente deteriorado y no permite visualizar correctamente la fotografía, los nombres o el número de identificación, los miembros de mesa podrían rechazarlo por no poder verificar adecuadamente la identidad del elector.

Por ello, la institución recomienda revisar con anticipación el estado del documento y, de ser necesario, acudir a cualquiera de sus oficinas para recoger un trámite pendiente. Actualmente existen más de 700 mil DNI emitidos y listos para entrega en todo el país, por lo que se ha implementado atención especial en más de 200 agencias con horarios ampliados para facilitar el recojo antes de la jornada electoral.

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Los ciudadanos también pueden verificar si su documento ya está disponible ingresando a la plataforma digital de Reniec, donde el sistema muestra el avance del trámite. Si aparece al 100 %, significa que el documento ya se encuentra listo para ser recogido en la oficina seleccionada.