Pancho Rodríguez no quiere saber nada de Yahaira Plasencia: “No me envíes ningún tipo de saludo”

Pancho Rodríguez le habría puesto la cruz a Yahaira Plasencia. (Foto: Captura / Instagram)

Pancho Rodríguez vuelve a ser noticia en el Perú. Como se recuerda, el chileno fue expulsado por Migraciones debido a que no cumplió con el reglamento de conducta al ser un extranjero y hasta el momento, no ha podido regresar al Perú pese a las apelaciones que ha presentado.

Este miércoles 06 de julio, el exintegrante de Esto es Guerra estuvo conectado con el programa ‘Dilo Fuerte’ conducido por Lady Guillén brindando mayores detalles de su situación migratoria así como de su relación con la mujer misteriosa que habría impedido su retorno.

Recordemos que, Pancho Rodríguez acusó a un excongresista de estar detrás de su salida del Perú, pues no le habría gustado que él sea relacionado con una de las mujeres con las que habría estado saliendo. En ese momento, no quiso decir el nombre de dicha mujer, pero no desmintió que se trataba de Yahaira Plasencia.

Por ello, la producción de Dilo Fuerte viajó hasta Chile para conversar con el modelo y en medio de su entrevista reveló que la mujer le ha insistido para conversar e, incluso, le ha escrito en reiteradas ocasiones, por lo que no tuvo más alternativa que bloquearla y dejarle en claro que no quiere saber nada de ella.

“La última persona de la que quiero saber cuando llegue al Perú es de ti. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo ni deseo ni nada”, se lee en el chat que compartió con el espacio de Panamericana TV.

Asimismo, la reportera le preguntó: “¿Por qué no quieres volver a verla?”, dijo y a lo que Pancho Rodríguez respondió: “Porque me mintió”. Cabe mencionar que, el chileno no ha querido confirmar el nombre de la salsera, pero fue la última persona con la que se le vinculó.

Pancho Rodríguez no quiere saber nada de Yahaira Plasencia. (VIDEO: Panamericana TV)

