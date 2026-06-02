Mesías Guevara sobre ser posible primer ministro de Roberto Sánchez si resulta electo: “Son propuestas”

Mesías Guevara afirmó que los congresistas del partido tienen "su propia agenda".

El excandidato presidencial Mesías Guevara (Partido Morado) se refirió este martes a la posibilidad de asumir la presidencia del Consejo de Ministros si Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) resulta electo en el balotaje que lo enfrentará este 7 de junio con Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“Son propuestas, pero yo no he conversado respecto en nada con Roberto Sánchez ni con nadie del partido Juntos por el Perú”, expresó durante una entrevista en un podcast transmitido por las plataformas del diario La República.

Guevara señaló que únicamente ha existido comunicación sobre asuntos programáticos, aunque reiteró que no hay conversaciones relacionadas con cargos en este momento. “Con esos temas tenemos cierto contacto, cierta comunicación, pero de ahí de cargos nada”, afirmó.

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“Por convicción, yo siempre he dicho que tengo que estar en la orilla donde estamos todos los antifujimoristas, pero no es por odio, no, o sea, porque la cuestión, cómo ellos hacen la política”, añadió.

La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, se dan la mano previo a un debate televisado, antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en Lima, Perú, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En la víspera, el portavoz de Ahora Nación, Carlo Magno Salcedo, declaró en Exitosa que su agrupación política había sugerido a Juntos por el Perú que Guevara asumiera la eventual jefatura del Gabinete Ministerial.

“Nosotros no hemos pedido en ningún momento que a cambio de nuestro apoyo se nos den ministerios ni nada por el estilo... Todos los nombres que hemos sugerido hasta el momento son de personas que no son de nuestro partido”, aseguró.

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El exgobernador de la región norteña de Cajamarca es recordado por su participación en el debate televisado previo a las elecciones del 12 de abril, cuando responsabilizó al fujimorismo por la situación actual del país, donde la inseguridad y el crimen organizado representan la principal preocupación de la ciudadanía.

Durante su intervención, que incluyó un intercambio directo con la candidata opositora, Guevara atribuyó al poder que Fujimori ha ejercido en el Congreso en los últimos años la aprobación de las denominadas “leyes procrimen”, presentadas con el objetivo de enfrentar la criminalidad, han generado un efecto contrario según su planteamiento.

Durante el Debate Presidencial 2026, el candidato Mesías Guevara, del Partido Morado, se dirige a Keiko Fujimori con una frase coloquial y menciona al fiscal José Domingo Pérez en su intervención sobre la lucha contra la criminalidad.

“Urge que rescatemos al Perú, porque Fujimori nunca más”, apostilló. La lideresa de Fuerza Popular replicó que “son muchos años de insultos” que ha recibido y “la verdad es que me sorprende que no tenga nada nuevo, y como me dirían los jóvenes, a usted lo voy a ‘ghostear’ (ignorar o ningunear)”, dijo.

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“Invocando a los jóvenes, si ella dice que me va a ‘ghostear’, yo le digo que la voy a ‘papear’ (término surgido de un meme que hace alusión a ganar de manera aplastante)”, respondió Guevara. “No cumplió con que me iba a ‘ghostear’. ¿Ven? Hasta en eso miente. La ‘Señora K’ ya no es la ‘Señora K’, es la señora de la mentira", remató.

Fujimori es por cuarta vez candidata a la Presidencia, tras haber perdido las tres anteriores elecciones en la segunda vuelta, y luego de haberse librado de un juicio en la que estaba acusada de lavado de dinero por la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, gracias a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

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