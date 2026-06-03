UTC perdió cinco puntos por deudas contractuales tras dura resolución de la FPF: quedó último en la tabla Acumulada

La deducción total de cinco unidades y la limitación para incorporar refuerzos alteran el tramo final del campeonato y empujan al conjunto cajamarquino al fondo de la acumulada en un momento decisivo (UTC)

A pocos días del cierre del Torneo Apertura 2026, la Cámara de Disputas de la FPF emitió un documento adverso para UTC y dispuso la deducción de tres puntos, además de una prohibición de inscripción de jugadores. La sanción se sumó a un castigo anterior de dos unidades, por lo que el club cayó al fondo de la tabla acumulada con 13 puntos.

Como se recuerda, UTC comenzó el Torneo Apertura como un serio aspirante a los primeros puestos, pero su rendimiento con el pasar de los partidos lo fue condenando a la parte baja de la tabla de posiciones. Hasta que cayó al sótano lo dejó en el puesto 13 tanto en el Torneo Apertura como en la acumulada antes de las sanciones.

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Pero el panorama cambió de forma abrupta con la oficialización de los descuentos: el equipo cajamarquino quedó como colero y, de acuerdo con la tabla confirmada tras 17 fechas, aparece en la posición 18 del torneo local, dentro de la zona comprometida.

Sanción de la Cámara y deudas con Diez y Gentile

UTC recibió un duro golpe fuera de las canchas. Las deudas vinculadas a Carlo Diez y Gaspar Gentile derivaron en una sanción que impactó de lleno en la temporada. (UTC)

La medida más reciente fue difundida por Ernesto Macedo de L1 Max, quien reportó que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol ordenó “la deducción de 3 puntos a UTC y la prohibición de inscripción de futbolistas nacionales, y cumpla con el pago de lo adeudado a Carlo Diez”.

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Esa decisión se acumuló con un fallo previo por una obligación pendiente con Gaspar Gentile, que ya había implicado la resta de dos puntos. En total, el club recibió un descuento de cinco unidades, con impacto directo en la clasificación general del año.

En el caso vinculado a Gentile, el expediente tuvo un tramo de incertidumbre. En su momento, la Cámara había dispuesto suspender de manera provisional el castigo mientras revisaba el proceso. La situación, sin embargo, terminó con la confirmación del recorte global de puntos y su registro en la tabla final del Torneo Apertura.

De acuerdo con la información difundida en los reportes, las deudas correspondían a temporadas anteriores, cuando ambos futbolistas formaban parte del plantel. La Cámara de Disputas adoptó la sanción deportiva por el mantenimiento de esos compromisos impagos y, además, activó restricciones de inscripción de cara al siguiente periodo de pases.

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La tabla tras el descuento y el golpe en la acumulada

La sanción no solo afectó los números: modificó el destino inmediato de UTC. El cuadro cajamarquino pasó de pelear por recuperarse a mirar de frente el descenso. (UTC)

La resta de cinco puntos modificó la parte baja del tablero del campeonato. Con el nuevo cómputo, UTC quedó con 13 puntos y descendió hasta el último lugar de la tabla acumulada. En la clasificación del torneo local, esa cantidad lo ubicó en la casilla 18, a tres puntos de diferencia respecto de la línea inmediata superior.

En ese tramo del campeonato, con 16 puntos, se mantienen Atlético Grau, Sport Huancayo y Juan Pablo II en las posiciones 15, 16 y 17, respectivamente, según el detalle consignado tras la confirmación de la tabla del Apertura.

El cambio de escenario fue doble para el conjunto cajamarquino: por un lado, la pérdida de unidades lo dejó sin margen en la pelea por alejarse del descenso; por el otro, la sanción administrativa restringió su capacidad de rearmar la plantilla para el segundo torneo del año. En términos de impacto inmediato, el castigo recayó sobre un equipo que ya no sostenía el impulso del arranque y que había ido retrocediendo en la clasificación con el paso de las fechas.

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La Liga de Fútbol Profesional Peruana, según la misma información, oficializó la deducción de los cinco puntos al cuadro cajamarquino, junto con la prohibición de inscripción que regirá en el próximo libro de pases. Con ese marco, el club quedó obligado a reordenar su planificación deportiva en un contexto de apremio por resultados.

Restricciones de inscripción y el desafío del Torneo Clausura

El horizonte del Clausura se presenta cuesta arriba para UTC. A la presión por sumar resultados se añade una restricción que limita el margen para reforzarse. (UTC)

El castigo no se limitó a la tabla. La resolución incluyó una prohibición de inscripción de futbolistas, un factor que complica el armado de un plantel para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y también para la Copa de la Liga 2026, competiciones que UTC deberá afrontar en la segunda mitad de la temporada.

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En paralelo, el fallo instó al club a cumplir con el pago pendiente a Carlo Diez, punto central del documento difundido por el periodista Ernesto Macedo. La exigencia económica quedó atada a la sanción deportiva, en una señal de presión institucional para el cumplimiento de obligaciones contractuales.

El cuadro cajamarquino, que a lo largo del año osciló en rendimiento y resultados, ahora se enfrenta a un escenario de urgencia: sumar en el Clausura para escapar de la zona de descenso y hacerlo en un mercado de pases condicionado por la restricción impuesta. La reducción de cinco puntos, además, cambia el cálculo de cualquier objetivo competitivo de corto plazo y coloca al club ante una segunda parte del 2026 con margen mínimo de error.

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