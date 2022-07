Gigi Mitre disfruta su viaje al Cusco y es captada bailando con un fan en una discoteca

GIigi Mitre se encuentra en Cusco. (Foto: Instagram)

Como ya lo había hecho de conocimiento público, Gigi Mitre se encuentra en la ciudad de Cusco disfrutando de una pequeñas vacaciones por el feriado largo de Fiestas Patrias. La visita de la conductora de Amor y Fuego a tierras incaicas no pasó desapercibida y fue captada en diferentes situaciones.

A través del portal Instarándula, diferentes usuarias de las redes sociales se animaron a tomarle fotos a la compañera de Rodrigo González. En algunas imágenes se puede observar a la presentadora de televisión compartiendo gratos momentos al lado de sus seguidores.

Debido a que se encontraba en un concurrido lugar de Cusco, varios de sus fans se le acercaron para pedirle una instantánea, ella en ningún momento se negó y esto se pudo evidenciar en el medio del periodista Samuel Suárez.

Asimismo, en un momento de la noche, Gigi Mitre se animó a bailar al lado de un misterioso hombre. De acuerdo al comentario que realizó la mujer que los grabó, se trataría nada menos que de un seguidor de la conductora de televisión, quien la invitó a salir a la pista de baile de la discoteca.

“ El caballero de mi daddy con Gigi Mitre, sencilla la flaca jaja ”, escribió la persona que se lo mandó al portal Instarándula, esto con la intención de dejar en claro que no se ha visto a la conductora de Willax con algún galán.

Cabe precisar que la compañera de Rodrigo González ha compartido algunas fotos de su estadía por Cusco, pero en ninguna de ellas se la ve al lado de un hombre, por lo que se presume que su viaje es netamente de turismo y para estar al lado de sus fanáticos.

Recordemos que durante la edición del miércoles 27 de julio, Gigi Mitre le comentó a ‘Peluchín’ que estaría este fin de semana en la ciudadela incaica, mientras que el conductor relató que él estaría en Tarapoto, específicamente en el hotel de su familia.

La conductora de Amor y Fuego se encuentra en la ciudad de Cusco disfrutando del feriado largo por Fiestas Patrias.

GIGI MITRE PODRÍA AFRONTAR DEMANDA

Gigi Mitre hace unas semanas dio a entender que la pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado en los camerinos de Alianza Lima se debería a un ‘lío de faldas’. La conductora de Amor y Fuego no dudó en señalar a Jamila Dahabreh como la culpable. Esto no le gustó para nada a la modelo, quien aseguró que tomaría cartas en el asunto.

“ No tengo idea por qué me mencionan, ya tomaré acciones legales. ¿Vínculos? Ninguno confirmado, no hay pruebas, así que hay que tener cuidado con lo que se informa ”, dijo para Trome.

Asimismo, lamentó que la presentadora de Amor y Fuego la llame ‘chimpunera mayor’ y otros calificativos, pues resaltó que siendo mujer no debería expresarse de dicha forma. Además, aseguró que le molesta que dejen entrever que el supuesto enfrentamiento entre los peloteros sea su culpa.

SEGUIR LEYENDO: