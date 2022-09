Melissa Klug admitió que es difícil criar a los hijos de Jefferson Farfán: “Creen que lo saben todo”

Melissa Klug habló sobre su papel como madre en redes sociales.

Melissa Klug decidió hablar sobre su rol como madre en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. La empresaria de 38 años afirmó que criar a Adriano y Jeremy, hijos del futbolista Jefferson Farfán, es una tarea bastante complicada, algo que no sintió así cuando sus hijas mujeres atravesaron la misma edad.

Como se sabe, la ‘Blanca de Chucuito’ es madre de cinco hijos (tres mujeres y dos hombres). Sus hijas mayores, Gianella Marquina, Samahara Lobatón y Melissa Lobatón, ya superan la mayoría de edad. En cambio, los pequeños de la ‘Foquita’ tienen 13 y 9 años respectivamente.

“¿Es difícil criar hijos hombres, más cuando van creciendo y quieren tener la razón?”, consultó uno de sus seguidores, a lo que Klug respondió: “Es más difícil que lidiar con las mujeres. Van creciendo y se creen que lo saben todo, nada se le puede decir porque no los entendemos. Pero se necesita harta paciencia”.

Sin embargo, Melissa Klug dejó en claro que criar a sus hijas adolescentes tampoco fue nada sencillo. Incluso, se animó a dar consejos a otras madres de familia, aquellos que estén batallando con el comportamiento de sus hijas en esa difícil etapa.

“Nada fácil. Lo que me ayudó, aparte de ser su madre, es ser su amiga y que sientan y sepan que pueden contar conmigo siempre por muy malo que sea el problema. Mucha comunicación y el haber hablado con ellas bien claro de todos los temas”, sostuvo la actual pareja de Jesús Barco.

No se benefició del dinero de Farfán

Se ha dicho en más de una oportunidad que la empresaria ha logrado criar a sus cinco hijos y comprarse ciertos lujos gracias a la pensión de alimentos que le envía Jefferson Farfán. Melissa Klug dejó en claro que ella jamás se ha beneficiado económicamente del dinero de la ‘Foquita’.

“Yo no me beneficio del dinero de él, ni de ninguno de los papás de mis hijos. Ellos han cumplido lo justo. Con Jefferson tengo un acuerdo, que los beneficiarios son mis hijos. Yo trabajo. Y bueno, que la gente siga opinando porque a las finales es mi vida y yo la vivo”, señaló Klug para ‘América Espectáculos’.

Asimismo, reafirmó que ella sacó adelante a sus hijos sin ayuda. “Eso lo diré siempre. El hecho que yo haya tenido una relación larga con el papá de mis hijos, que esté un techo y una comida, no quiere decir que él me haya ayudado a aportar en toda su crianza, medicina, educación, vestimenta. Eso no se puede comparar con todo lo global que es mantener a tus hijos”, sostuvo.

Recordemos que Klug conoció al futbolista peruano en la fiesta que organizó por su cumpleaños, en el 2003. Pronto iniciaron una relación amorosa, que terminó en más de una oportunidad. Sin embargo, en el 2015, Jefferson Farfán emitió un comunicado a la prensa para informar que su relación había culminado definitivamente luego de 11 años.

En septiembre de ese mismo año, poco después de anunciar su ruptura con la madre de sus hijos, el ‘10 de la calle’ hizo público su romance con Yahaira Plasencia. Desde entonces, la empresaria aseguró que la salsera se metió en su relación porque se “texteaban” cuando ellos seguían juntos.

