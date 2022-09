Magaly Medina defendió a Pancho Rodríguez por carta notarial que le envió Yahaira Plasencia

Magaly Medina defiende a Pancho Rodríguez, luego de que Yahaira le enviara una carta notarial. ATV/ 'Magaly Tv: La Firme'.

Magaly Medina en su programa de la noche del jueves 29 de septiembre defendió a Pancho Rodríguez luego de que recibiera una carta notarial por parte de Yahaira Plasencia, ya que según ella el integrante de ‘Esto es Guerra’ la responsabilizó de su impedimento de ingresar al Perú.

La presentadora de ATV indicó que la cantante salsera ya no tiene el respaldo que tenía antes cuando estaba con su pareja Jefferson Farfán y que no tiene moral para pedir rectificaciones cuando ella cometió una grave falta en plena pandemia.

“Ahora resulta que Yahaira se cree intocable, realmente alguien le ha metido en su cabecita loca, que ella es la patrona de algo, ya no estás con Jefferson Farfán, ya no tienes ese respaldo que tenía su estudio de abogados, lo que pide es que se rectifique sobre las declaraciones que dijo en un programa de Panamericana TV”.

Como se recuerda en el mes de julio, Pancho Rodríguez se enlazó con el programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén para brindar detalles de su situación migratoria, así como de su relación con una misteriosa mujer que sería la responsable de haber estado impedido de retornar al Perú.

Confesó que se sintió muy decepcionado de su exsaliente cuando se enteró de que supuestamente estaba conociéndolo a él y a un excongresista al mismo tiempo. En ese momento, el chico reality no quiso confirmar que se trataba de Yahaira Plasencia, pero fue la última persona con la que se le vinculó sentimentalmente.

Por ese motivo es que Magaly Medina indicó que Pancho nunca mencionó nombres en dicha entrevista, pero quizá dio entender algunas cosas pero nunca dijo directamente un nombre.

“Nunca ha dicho nombres, se ha referido a circunstancias, y él ha dado entender cosas, directamente creo que no ha acusado a nadie. Ahora pues, Yahaira le pide que se rectifique porque le está causando un daño moral”, comentó.

“El daño moral se lo causó ella cuando se encerró en una maletera en plena pandemia, cuando la policía los descubrió, ella festejó su cumpleaños cuando estaba prohibido, y tuvo que vivir uno de los hechos más vergonzosos, escondida allí para que no la vieran”, le recordó Medina a la salsera.

Pancho Rodríguez se rectificó ‘En Boca de Todos’

Pancho Rodríguez muestra la carta notarial que le envió Yahaira Plasencia para que se rectifique. (América TV)

Por tal motivo, el chileno usó las cámaras de ‘En Boca de Todos’ para rectificarse por haber insinuado en los medios de comunicación que Yahaira Plasencia tuvo que ver con sus problemas con Migraciones del Perú.

Como se recuerda, el chico reality acusó a un excongresista de estar detrás de su saluda de suelo peruano, pues no le habría gustado que él sea relacionado con una de las mujeres con las que habría estado saliendo.

Luego de que Pancho regresó al país, la salsera le envió una carta notarial y el chileno aprovechó su enlace con el magazine de América TV para revelar que el último miércoles le llegó a su domicilio un documento pidiendo que se rectifique a nivel nacional de todo.

“Se me pide que rectifique a nivel nacional porque hace un tiempo atrás estuve en el programa de Lady Guillén que se llama ‘Dilo fuerte’, y se me pidió que rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella ni la he señalado de algo”, dijo el ‘Pitbull’.

“Rectificarme por sí que alguna vez yo dije algo en lo cual ella se haya sentido aludida, que le haya incomodado o le haya afectado por más que nunca la he mencionado. Yo me rectifico de lo que haya dicho en ese programa (Dilo Fuerte). No sé si me tengo que rectificar en nombre de los medios de comunicación que la hayan mencionado. Acá me piden que me rectifique y eso estoy haciendo”, agregó.

