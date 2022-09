Esto es Guerra: guerreros y combatientes celebran el regreso de Pancho Rodríguez al reality. (América TV)

Han pasado algunos días desde que Pancho Rodríguez pisó el set de ‘Esto es Guerra’ luego de estar nueve meses impedido de regresar al Perú. El chico reality se mostró muy emocionado y no pudo evitar derramar algunas lágrimas. “Han sido 9 meses de lucha, meses muy difíciles, pero los tiempos de Dios son perfectos. Hoy me encuentro acá y hoy quiero que la gente vea que siempre que uno quiere, se puede”, fueron sus primeras palabras luego de ser presentado.

Su retorno al programa de América TV fue celebrado por sus seguidores en redes sociales, quienes no dejaron de expresar su alegría en Twitter. “Lo mejor que se verá en EEG”, “Volvió el mejor de todos los tiempos”, “El mejor competidor”, “Se hizo justicia”, “Hace tanto este programa no me ponía tan feliz”, fueron algunas de las reacciones de las reacciones de los internautas.

Aunque en un primer momento no se supo lo que opinaban sus compañeros, las cámaras de ‘En Boca de Todos’ abordaron a los guerreros y combatientes para saber si estaban contentos con el ingreso de Pancho Rodríguez a la competencia.

“Yo creo que es un competidor muy fuerte que está volviendo al programa después de unos meses y hemos visto que está entrenado”, señaló Patricio Parodi, mientras que Said Palao espera que se adapte rápido. “Ya hacía falta en el equipo. Espero que se reincorpore lo antes posible a la competencia porque se necesitaba un competidor como él en el programa”.

Guerreros y Combatientes opinaron sobre el regreso de Pancho Rodríguez a EEG. (Captura)

Karen Dejo no se quedó callada y también emitió sus opiniones indicando que le gustaría verlo con la camiseta ‘Rojiverde’. “Me parece que está súper bien y sobre todo para el equipo. Si verdaderamente viene a los combatientes es una pieza fundamental”.

Por su lado, Facundo González aseguró que su compañero se adaptará rápido al ritmo de las competencias. “Muy contento que vino, sabemos que está mucho tiempo fuera y capaz que le cuesta un poco, pero se va a adaptar”, dijo con una sonrisa en el rostro, mientras que Hugo García “Pancho siempre ha sido un gran competidor. Una persona que te ha puesto las cosas complicadas. Feliz de competir contra él y sacar lo mejor de mi”.

