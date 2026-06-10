Corte de agua para este viernes 12 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal informó que el viernes 12 de junio aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de Lince, Ate, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La restricción alcanzará viviendas y locales comerciales, con horarios diferenciados según cada zona, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa para la jornada.
La compañía señaló que la medida busca preservar la calidad del suministro y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Precisó que la intervención forma parte de un plan de mejoras por etapas para reforzar la infraestructura hídrica, elevar la seguridad del sistema y ordenar la reposición del servicio.
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¿Cuáles son las zonas afectadas?
Lince
Cercado
Cuadrante:
Avenida Arequipa, calle Manuel Segura, av. Francisco Lazo y jr. Risso
Hora: 12 m - 11 p. m.
Ate
- A. H. La Estrella
- Asoc. Félix Raucana
- A. H. Virgen de Fátima
- Asoc. Las Américas
- A. H. San Antonio
- A. H. 25 de Julio
- Asoc. El Paraíso
- Asoc. 1 de Enero
- Asoc. San Antonio de María Claret
- A. H. 28 de Junio
- Asoc. San Pedro de Ate
- A. H. Javier Heraud
- Asoc. El Olivar de Vitarte
- Asoc. Perpetuo Socorro
- Asoc. Monte Verde
- A. H. Los Progresistas Zona A
Hora: 12 m - 11 p. m.
Los Olivos
- A. H. Laura Caller 6ta zona
- A. H. Los Rosales de Pro
- A. H. Armando Villanueva
- Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro
- Asoc. Viv. Francia
- Asoc. Promotora de Comercialización Agraria S.R.L.
- Asoc. Río Santa
- Asoc. Viv. Santa Elvira
- Asoc. Viv. El Olivar
- Urb. El Olivar del Norte
- Urb. Pro 2da etapa
- Urb. Pro 5to sector I etapa
- Urb. Puerta de Pro
- Urb. Reforma Agraria
- Urb. Rústica Fundo Santa Luzmila
- Urb. San Elías
- Urb. Santa Luisa
- Urb. Santa Luisa 2da etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A.H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3
- A.H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros
- A.H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús
- Agru. Corazón de Jesús Ampl.
- A.H. Siglo XXI Sector Primavera
- A.H. Siglo XXI Sector 27 de Marzo II etapa
Hora: 8 a. m, - 7 p. m.
- A. H. Villa Solidaridad
Hora: 8 a. m. - 5 p. m.
Lurigancho
- Urb. El Portillo de Carapongo I, II y III etapa
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Funciones de Sedapal
- Producción de agua potable: capta el recurso hídrico, lo trata en plantas y asegura parámetros de calidad para consumo humano.
- Distribución del servicio: opera redes, reservorios y estaciones para abastecer viviendas, comercios e instituciones en su ámbito.
- Alcantarillado sanitario: recoge aguas residuales mediante colectores y realiza mantenimiento preventivo y correctivo.
- Tratamiento de aguas residuales: procesa desagües en plantas para reducir contaminación y cumplir estándares ambientales.
- Mantenimiento e inversión: ejecuta obras y mejoras en infraestructura para reducir fugas, elevar presión y sostener continuidad.
- Atención al usuario: gestiona reclamos, facturación, conexiones, cortes programados y orientación sobre uso responsable.
- Gestión de emergencias: responde a roturas, aniegos, fallas operativas y coordina restablecimientos con equipos técnicos.
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