Corte de agua para este viernes 12 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció que estos cortes de agua se programan de forma escalonada en los distritos - Créditos: Andina.

Sedapal informó que el viernes 12 de junio aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de Lince, Ate, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La restricción alcanzará viviendas y locales comerciales, con horarios diferenciados según cada zona, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa para la jornada.

La compañía señaló que la medida busca preservar la calidad del suministro y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Precisó que la intervención forma parte de un plan de mejoras por etapas para reforzar la infraestructura hídrica, elevar la seguridad del sistema y ordenar la reposición del servicio.

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El corte de agua está programado para este viernes 12 de junio - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lince

Cercado

Cuadrante:

Avenida Arequipa, calle Manuel Segura, av. Francisco Lazo y jr. Risso

Hora: 12 m - 11 p. m.

Ate

A. H. La Estrella

Asoc. Félix Raucana

A. H. Virgen de Fátima

Asoc. Las Américas

A. H. San Antonio

A. H. 25 de Julio

Asoc. El Paraíso

Asoc. 1 de Enero

Asoc. San Antonio de María Claret

A. H. 28 de Junio

Asoc. San Pedro de Ate

A. H. Javier Heraud

Asoc. El Olivar de Vitarte

Asoc. Perpetuo Socorro

Asoc. Monte Verde

A. H. Los Progresistas Zona A

Hora: 12 m - 11 p. m.

Sedapal anunció que está programa un corte de agua para el 12 de junio - Créditos: Andina.

Los Olivos

A. H. Laura Caller 6ta zona

A. H. Los Rosales de Pro

A. H. Armando Villanueva

Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro

Asoc. Viv. Francia

Asoc. Promotora de Comercialización Agraria S.R.L.

Asoc. Río Santa

Asoc. Viv. Santa Elvira

Asoc. Viv. El Olivar

Urb. El Olivar del Norte

Urb. Pro 2da etapa

Urb. Pro 5to sector I etapa

Urb. Puerta de Pro

Urb. Reforma Agraria

Urb. Rústica Fundo Santa Luzmila

Urb. San Elías

Urb. Santa Luisa

Urb. Santa Luisa 2da etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A.H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3

A.H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros

A.H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús

Agru. Corazón de Jesús Ampl.

A.H. Siglo XXI Sector Primavera

A.H. Siglo XXI Sector 27 de Marzo II etapa

Hora: 8 a. m, - 7 p. m.

A. H. Villa Solidaridad

Hora: 8 a. m. - 5 p. m.

Lurigancho

Urb. El Portillo de Carapongo I, II y III etapa

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Funciones de Sedapal

Producción de agua potable: capta el recurso hídrico, lo trata en plantas y asegura parámetros de calidad para consumo humano.

Distribución del servicio: opera redes, reservorios y estaciones para abastecer viviendas, comercios e instituciones en su ámbito.

Alcantarillado sanitario: recoge aguas residuales mediante colectores y realiza mantenimiento preventivo y correctivo.

Tratamiento de aguas residuales: procesa desagües en plantas para reducir contaminación y cumplir estándares ambientales.

Mantenimiento e inversión: ejecuta obras y mejoras en infraestructura para reducir fugas, elevar presión y sostener continuidad.

Atención al usuario: gestiona reclamos, facturación, conexiones, cortes programados y orientación sobre uso responsable.

Gestión de emergencias: responde a roturas, aniegos, fallas operativas y coordina restablecimientos con equipos técnicos.