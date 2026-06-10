Extorsionadores atacan otra vez a Z Buss: lanzan granada contra local en Independencia

La violencia y la extorsión continúan en Lima Norte. La empresa Z Buss fue nuevamente víctima de un atentado en su estación de Independencia. Delincuentes arrojaron un artefacto explosivo, el cual fue desactivado por agentes de la UDEX. | TV Perú Noticias

La violencia vinculada a las extorsiones continúa golpeando al sector transporte en Lima Metropolitana. Esta vez, la empresa Z Buss fue nuevamente atacada por presuntos extorsionadores que lanzaron una granada tipo piña contra la fachada de su establecimiento, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el local y arrojaron el explosivo para luego darse a la fuga. En medio de la emergencia, una trabajadora que se encontraba fuera del establecimiento reaccionó rápidamente y logró patear la granada hacia la pista, alejándola de la entrada principal y evitando una posible tragedia.

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Tras el atentado, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar para aislar la zona y neutralizar el artefacto explosivo. El operativo obligó a restringir el tránsito mientras se realizaban las labores de seguridad correspondientes.

Imágenes compuestas muestran un bus ZBUSS con la bandera de Perú y dos recuadros que detallan una posible explosión y una persona en el suelo en el contexto de un incidente. (Tv Perú)

De acuerdo con información policial, este sería el segundo ataque que sufre la empresa en menos de una semana, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de un nuevo episodio relacionado con el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.

Extorsión en rutas

La preocupación también alcanza a otros transportistas que operan en el sector. Colectiveros que cubren rutas hacia el norte chico denunciaron que vienen recibiendo amenazas similares. Entre los mensajes extorsivos difundidos figura uno en el que presuntos delincuentes exigen el pago de dinero a buses y colectivos que realizan recorridos entre Lima y ciudades como Huarmey, Chancay, Huaral, Barranca, Aucallama y Huacho.

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“Comunicado para los colectivos y buses que hacen la ruta de Lima-Huarmey, Chancay, Huaral, Barranca, Aucallama, Huacho, Huarín, etcétera. Alinearse con nosotros. Caso omiso, dejaremos chóferes tirados. Atentamente, la Federación”, se lee en uno de los mensajes atribuidos a los extorsionadores.

El nuevo atentado evidencia el avance de las redes criminales que buscan someter a las empresas de transporte mediante amenazas, ataques con explosivos y amedrentamiento constante. Mientras tanto, los conductores y trabajadores del sector exigen mayores medidas de seguridad para frenar la ola de violencia que afecta a Lima Norte y otras zonas de la capital.

PNP reporta 64 choferes asesinados y 95 atentados

La violencia vinculada a las extorsiones continúa afectando gravemente al sector transporte. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que 64 conductores de transporte público han sido asesinados en todo el país en lo que va del 2026, una cifra que refleja el impacto de las organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos y las amenazas contra empresas y trabajadores del rubro.

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Según detalló la autoridad policial, la institución también ha atendido 95 atentados contra empresas de transporte durante el mismo periodo. Entre las modalidades empleadas por los delincuentes figuran ataques armados, detonaciones de explosivos y el envío de sobres con cartuchos de dinamita o municiones, acciones que buscan intimidar a los empresarios para exigir pagos ilegales a cambio de permitirles operar.

La PNP advirtió que estas organizaciones criminales han convertido al transporte público en uno de sus principales objetivos, generando un clima de temor entre conductores, cobradores y propietarios de empresas. Frente a esta situación, las autoridades aseguran que continúan ejecutando operativos y acciones de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de estos delitos.

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